Christian Albarracín: la escultura a partir de la fragilidad

La UnFair es una experiencia de arte moderno y contemporáneo que busca promover la circulación artística en la ciudad de Bogotá. La feria, cómo su nombre en inglés anticipa, utiliza formatos no tradicionales de exhibición y comercialización del arte. Integra las artes visuales, la música en vivo, la gastronomía y otras experiencias en un solo ecosistema cultural. Su primera edición se realizó en el 2025 a propósito de la primera Bienal de Arte de Bogotá y reunió durante 6 días a 18 galerías nacionales e internacionales. Desarrolló alrededor de 50 intervenciones artísticas gratuitas y convocó a más de 950.000 personas.

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Este año, en el marco de ARTBO, se inauguró la segunda edición de UnFair, que estará abierta al público del 17 al 26 de septiembre en diferentes salas del Hotel Tequendama. El artista plástico colombiano Christian Albarracín participó en la inauguración con una obra emblemática de su repertorio artístico: una escultura de casi dos metros y 200 kilos de papel.

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“Composiciones tridimensionales en capas de papel ”

Se trata de una escultura elaborada a partir de 6.500 capas de papel de fibras de bagazo de caña de azúcar, es decir papel reciclado elaborado a partir de los residuos que deja la caña. Además, la obra hace parte de un proceso creativo en el que el artista se ha dedicado a explorar las posibilidades de este material para desarrollar esculturas de gran formato a lo largo de su carrera. Albarracín compartió con Caracol Radio que el papel es un material poco utilizado en el medio artístico pues, suele considerarse demasiado delicado, con requerimientos muy específicos para su conservación y exhibición.

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Sin embargo, años de investigación autodidacta le han permitido un estudio detallado sobre la composición del papel. El gramaje, la textura y la durabilidad son elementos clave pues, para Albarracín es importante poder crear piezas que puedan ser expuestas de forma tridimensional sin que la intemperie las afecte y que puedan resaltar el oficio artesanal del artista.

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Las obras son ensambladas capa por capa y están inspiradas en los mapas topográficos. Gran parte de su obra se ha dedicado a la representación de figuras humanas y al respecto, Albarracín menciona que lo que pretende hacer es “analizar topográficamente a una persona.” A partir de fotografías espontáneas que busca en la calle o en redes sociales, realiza dibujos que luego le permiten darse a la tarea de cortar diferentes capas de papel con láser. Estas se pegan una a una, se compactan y se recubren con lacas de poliuretano para que la obra sea resistente a la humedad.

Sujetos de ciudad, por ejemplo, expuso en el ArtMiami de 2024 una colección de figuras hechas en papel. La espontaneidad y el anonimato fueron la guía curatorial de la colección para escoger a las personas recreadas pues, la idea consiste en que el espectador pueda reconocerse, o pueda reconocer familiaridad en los desconocidos que conforman la ciudad, y que gracias a Christian Albarracín quedan inmortalizados para la exposición.

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Se pretende “sustraer las formas y las personas de los contextos urbanos que los contienen, para así devolverles su corporalidad a través de la escultura.” El ensamblaje del papel es entonces un proceso metódico que “desemboca en manifestaciones de objetos y cuerpos, generando lugares habitados por las presencias y con los cuales los públicos pueden convivir.”

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El artista colombiano ha expuesto su obra tanto nacional cómo internacionalmente y recibió en 2026 el reconocimiento Maestro de Maestro de la Fundación Corazón Verde, que busca reconocer obras artísticas con propósito social. Ahora, cómo parte de la evolución de su práctica escultórica, Albarracín avanza en una nueva etapa de investigación a partir de la piedra.

Finalmente, se hace una invitación a la ciudadanía para asistir a la UnFair, que responde al interés del artista de

“ poder salir de los espacios de las galerías para que la gente pueda disfrutar y ver la obra en espacios diferentes. Unfair es una buena dinámica para darse a conocer y para que conozcan mi trabajo.”