“Denominación de origen: América”: vuelve UnFair a Bogotá con una mirada latinoamericana del arte

Vuelve a Bogotá la segunda versión de la feria UnFair y con ella, el Hotel Tequendama será lugar de encuentro cultural abierto al público con eventos y exhibiciones. Esta feria poco convencional hace del centro internacional de Bogotá un epicentro del arte en la ciudad, los asistentes podrán ver obras de gran formato expuestas en el Centro Tequendama, diferentes galerías estarán presentes e incluso las habitaciones del hotel estarán dispuestas para la exposición artística.

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Dentro del repertorio, se inaugura hoy la exposición Denominación de origen: América, en el local 184 del Centro Internacional Tequendama. La muestra expone el trabajo de diferentes artistas, que exploran su propia visión y forma de entender Latinoamérica a través de temas actuales cómo la concentración de la riqueza, los territorios, la xenofobia, el origen ancestral y la diversidad. La entrada es gratuita y contó con la curaduría de María del Pilar Rodríguez, escritora, periodista y experta en la obra de Gabriel García Márquez.

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Denominación de origen: América contará con una reflexión sobre la desigualdad económica en los países latinoamericanos a través de la novedosa instalación Salario Mínimo del artista bogotano Diego Díaz Sabogal.

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Dentro de las obras expuestas, el público podrá asistir a la exposición de Can’t Touch This, una obra realizada en honor al Canal de Panamá con 300 retazos donados por los habitantes de ese país, de la artista Fanny Fábrega. Enrique Vargas, añade una reflexión sobre el pasado y el presente de Estados Unidos a través de un carboncillo sobre tela crudo y un muro de cartón piedra revestido en concreto en su obra Fundamento. La artista Jenny Tapiero presenta Raíces de granito, una reflexión sobre las labores del campo en pleno centro internacional de Bogotá y Jorge Jurado exhibe Origen, una obra centrada en la exploración del Caribe desde lo ancestral, la figura de la mujer, el territorio y la memoria.

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Así las cosas, la exposición con entrada gratuita estará abierta al público del 18 al 27 de septiembre y se hace una invitación a la ciudadanía a asistir a un espacio único y poco convencional a la hora de comercializar y exhibir arte en Bogotá.