“Colombia Viva” el arte y el patrimonio cultural de las seis regiones en un mismo entorno digital

Colombia

Colombia Viva: Arte, Memoria y Territorio es una plataforma que integra arte, patrimonio, realidad aumentada, un sistema de blockchain, formación y comercio electrónico para conectar a los artistas colombianos con nuevas audiencias y mercados globales.

Con la producción de 120 obras inspiradas en las seis regiones del país, se busca conectar las experiencias culturales tradicionales con nuevas propuestas digitales a nivel nacional e internacional. La jornada de exposición se realizará de forma gratuita, permitiendo que el usuario pueda recorrer de manera virtual las obras, los contenidos de mediación cultural y experimentar la realidad aumentada desde dispositivos móviles.

Además de estas jornadas virtuales, las obras estarán en circulación física en Bogotá y Medellín, por lo que se espera que la iniciativa no finalice cuando la exposición cultural termine, sino que permanezcan disponibles en los espacios virtuales, y puedan ser descubiertas por coleccionistas, compradores, instituciones y audiencias internacionales.

El proyecto tendrá una inversión superior a los 1.5 millones de dólares, en el que serán proyectadas 10.000 visitas y cerca de 20.000 millones de dólares de ventas mensuales en la etapa inicial y abrirá próximamente una convocatoria nacional para artistas. Esto con el fin de desarrollar la estructura tecnológica, producir las obras, acompañar a los artistas y poner en marcha su estrategia de circulación, formación y comercialización.

Nacimiento de la propuesta

Aunque Colombia cuenta con gran diversidad cultural y artistas para competir en distintos escenarios internacionales, las limitaciones para circular, el limitado reconocimiento y el llegar a compradores potenciales dificulta el proceso.

Es por esto que Linda Vargas, Yuri Cortés y Andrea González han diseñado esta plataforma para conectar diferentes experiencias en un mismo espacio, a través del componente cultural y tecnológico.

Es por esto que en los próximos días se abrirá una convocatoria nacional, para que artistas interesados en la creación de obras de patrimonio cultural puedan registrarse y conocer las condiciones, fechas a tener en cuenta, así como los mecanismos de participación en el sitio oficial de la iniciativa.

“Colombia Viva busca que una obra no tenga que terminar cuando se cierra una exposición: queremos que pueda seguir existiendo, contando una historia, llegando a nuevas audiencias y encontrando compradores en cualquier lugar del planeta. La tecnología no reemplaza al arte; nos permite ampliar su alcance”, comentó Linda Vargas, CEO de Colombia Viva.

De esta manera la plataforma “Colombia Viva: Arte, Memoria y Territorio” busca transformar la tecnología en un nuevo vehículo para que la diversidad cultural colombiana pueda crear, circular, conectarse con el mercado y llegar al mundo.

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