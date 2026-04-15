Del 16 al 19 de abril ARTBO presenta la décima edición de fin de semana

La décima edición de ARTBO Fin de Semana se realizará del 16 al 19 de abril y tendrá varias novedades. Lo primero es que esta edición durará cuatro días y, según se ha podido conocer, el evento ofrecerá una amplia programación sin costo y abierta al público en distintos puntos de Bogotá.

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Los asistentes podrán recorrer 86 espacios culturales distribuidos en ocho circuitos artísticos: Kennedy (novedad), Centro Histórico, Macarena, Teusaquillo, Chapinero, San Felipe, Nogal (novedad) y Chicó (novedad).

“A través de galerías, museos, instituciones, espacios autogestionados, librerías y espacios de diseño, el público podrá explorar la diversidad de prácticas artísticas contemporáneas en la ciudad y acercarse a la oferta cultural de cada circuito”, dice la Cámara de Comercio de Bogotá.

“En estos diez años, Fin de Semana ARTBO se ha consolidado como una plataforma clave para acercar el arte a la ciudadanía, dinamizar el ecosistema cultural y generar oportunidades para artistas y espacios culturales en Bogotá y la región. Desde la Cámara de Comercio de Bogotá seguimos comprometidos con impulsar las industrias culturales”, dijo Ovidio Claros, presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá.

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Esta edición tendrá más de 160 actividades sin costo, entre las que se incluyen exposiciones, visitas guiadas, talleres, performances, conversatorios, lanzamientos editoriales y eventos musicales y audiovisuales. Además, el evento contará con rutas de transporte sin costo que conectarán los principales circuitos.

En 2026, participarán 280 artistas (231 nacionales y 49 internacionales) provenientes de 27 países, con presencia de prácticas como cerámica, performance, fotografía, pintura y bordado. Los horarios en los que funcionará ARTBO fin de semana son los siguientes: