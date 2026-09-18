Aplazan audiencia de acusación contra Nicolás Petro: defensa insiste en solicitar nulidad

Justicia

Ante el juez 16 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Barranquilla se instaló la audiencia de formulación de acusación contra Nicolás Petro, diligencia que finalmente fue aplazada y será repogramada.

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Durante la audiencia, el representante del Ministerio Público manifestó que desde las diligencias de formulación de imputación y de solicitud de imposición de medida de aseguramiento se han evidenciado dificultades en el trámite procesal.

Según explicó, existen situaciones que deben ser subsanadas y, en observancia del principio de lealtad procesal, anunció que formularía observaciones de fondo sobre aspectos procesales que, a su juicio, afectan el desarrollo del proceso y el derecho de defensa.

Por su parte, el fiscal de conocimiento manifestó desde el inicio de su intervención la necesidad de realizar un examen minucioso e integral del expediente y del escrito de acusación. Por esta razón, solicitó un plazo razonable para adelantar dicha verificación.

La petición fue respaldada por la Procuraduría, la defensa y el juez de conocimiento, teniendo en cuenta las complejidades procesales del caso y la reciente designación del fiscal que asumió el proceso.

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¿De qué delitos está acusado Nicolás Petro?

Meses atrás, Nicolás Petro fue imputado por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público, peculado por apropiación, tráfico de influencias y falsedad en documento privado, por hechos que estarían relacionados con la Fundación Conciencia Social.

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Durante la audiencia, la defensa reiteró además su intención de solicitar la nulidad de lo actuado dentro del proceso.

Finalmente, el juez accedió a la solicitud de aplazamiento y fijó una nueva fecha para continuar con la audiencia de formulación de acusación.