Reanudaron los servicios de Coosalud en 39 de 40 hospitales en Antioquia que los habían suspendido

Medellín

La Asociación de Hospitales Públicos de Antioquia, AESA, anunció que Coosalud ya comenzó a pagar los dineros de la cápita del Régimen Subsidiado a los hospitales públicos de Antioquia, por lo cual estos ya reanudaron los servicios.

El acuerdo

Se indicó por parte de esta asociación que la EPS Coosalud inició con el pago de los recursos de Régimen Subsidiado para los hospitales públicos de Antioquia correspondientes al mes de septiembre.

Según indicó Luis Hernán Sánchez Montoya, Director Ejecutivo de la Asociación de Hospitales Públicos de Antioquia, “quedan aún pendientes los pagos del evento y del Régimen Contributivo, los cuales se realizarán la próxima semana”.

Los servicios de salud ambulatorios se restablecieron para garantizar el bienestar de los habitantes de los diferentes municipios donde tiene presencia esta EPS.

Agregó el directivo de AESA que “los hospitales públicos de Antioquia realizan la reapertura de servicios ambulatorios de Coosalud”.

El Hospital General no reanudó los servicios.

Desde esta Asociación explicaron que el Hospital General de Medellín mantiene el cierre de los servicios ambulatorios, toda vez que solo recibió un pago, correspondiente al 20 por ciento del pago esperado.

Mediación de Minsalud y Supersalud

Luis Hernán Sánchez, desde AESA, agradeció el trabajo articulado con el Ministerio de Salud y la Superintendencia de Salud, para lograr que se pudieran acelerar estos pagos que garantizan la continuidad en la prestación del servicio no urgente en las localidades antioqueñas.

Dijo el directivo: “Agradecemos enormemente las gestiones de la doctora Ana María Vesga, Ministra de Salud, y la doctora María Andrea Godoy, Superintendente Nacional de Salud, por todo el apoyo con la EPS Coosalud para que fueran posibles estos pagos el día de hoy”.

¿Desde cuándo estaban suspendidos los servicios?

Los servicios no urgentes para los usuarios de Coosalud, en estos 40 hospitales del departamento, habían sido suspendidos el pasado lunes, 14 de septiembre, por las deudas que se tienen desde la EPS Coosalud con estos centros de atención.

La entidad había incumplido con el pago desde hace varios meses y había dificultades en la interlocución con las directivas, y esto se debe al cambio permanente de interventor.

El directivo había indicado que “la EPS se comprometió desde la semana anterior a pagarle los recursos correspondientes al mes de septiembre a estos hospitales, y ya han pasado 8 días y la EPS no ha cumplido con estos pagos”. Hacemos un llamado urgente al señor presidente de la república, a la señora ministra de salud, a la señora superintendente nacional de salud y a los directivos de la EPS Coosalud para que paguen urgentemente a esos hospitales los recursos pendientes”.

Nóminas e insumos afectados

Los hospitales afectados estaban viendo comprometidos los recursos para pagar las nóminas a los empleados, afectando su calidad de vida y la de las familias.

La falta de recursos afecta el flujo de caja para comprar medicamentos y demás insumos hospitalarios.

Se espera que la próxima semana se cumpla con los pagos comprometidos de Régimen Contributivo y de eventos para no afectar la prestación de los servicios a los afiliados de Coosalud.