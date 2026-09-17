Afiliados a Coosalud EPS vuelven a ser atendidos en el Hospital Universitario del Caribe

Desde las cero horas de este 17 de septiembre la ESE Hospital Universitario del Caribe, centro de referencia de mediana y alta complejidad reanudará la prestación de los servicios médicos hospitalarios a los pacientes de Coosalud EPS.

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Luego de varios días de negociación de la cartera morosa y la voluntad entre el gerente de la ESE Rodrigo Arzuza y el agente interventor de la EPS Coosalud; Edgar Felipe Correa, se determinó reabrir los servicios en su totalidad en el ente asistencial, luego de haber sido suspendidos desde el 17 de julio de estas calendas.

Durante el tiempo de suspensión la ESE Hospital Universitario garantizó y prestó los servicios de urgencias vitales a los afiliados de esta EPS, una de las más grandes en el departamento de Bolívar y la ciudad de Cartagena.

La ESE Hospital Universitario del Caribe reitera su compromiso de seguir garantizando un servicio oportuno, humanizado y de calidad para los pacientes del Distrito de Cartagena, Bolívar y la Región Caribe Colombiana.