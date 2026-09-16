Nuevos detalles en desaparición de Andrés Camilo Peláez: cuerpo habría sido arrojado al río

San Andrés de Cuerquia, Antioquia

Nuevos detalles se conocen sobre el caso de la desaparición del ingeniero forestal Andrés Camilo Peláez Yepes, ocurrida el 4 de abril de 2022 en zona rural de San Andrés de Cuerquia, en el Norte de Antioquia.

El abogado de la familia, Miguel del Río, reveló que entre las líneas que actualmente investiga la Fiscalía General de la Nación está la posibilidad de que el cuerpo de la víctima haya sido arrojado a un río del sector, hipótesis que continúa bajo verificación por parte de las autoridades.

La hipótesis inicial de los investigadores apunta a que Peláez Yepes habría sido enterrado en una vivienda del municipio de San Andrés de Cuerquia, donde habría sido golpeado y torturado. Sin embargo, recientemente sus restos habrían sido removidos de ese lugar antes de las diligencias de las autoridades.

“Recientemente se hicieron unos allanamientos en algunas viviendas con ocasión de eso, y al parecer el cuerpo fue removido por parte de estos miembros. Estamos buscando o estamos trazando esa línea para establecer qué hicieron finalmente con el cuerpo del ingeniero Andrés Camilo, y en esa valoración es la que estamos en este momento”, explicó el abogado Del Río.

Según la investigación de las autoridades, los hechos estarían relacionados con presuntos integrantes de la estructura criminal El Mesa, grupo delincuencial que aparentemente habría exigido el cobro de una extorsión por una millonaria suma de dinero contra el ingeniero y su familia.

Más de 1.600 días sin información de Andrés Camilo

Por la desaparición del ingeniero forestal han sido judicializados cuatro integrantes de estructuras criminales, Weimar Alexander Castillo, alias “300”; alias “El Paisa”; alias “Willy”; y Brayan Andrei Palacio Arango, alias “El Cabo”.

Sin embargo, tras más de cuatro años desde la desaparición, la principal petición de la familia es establecer dónde se encuentra el cuerpo de Andrés Camilo Peláez Yepes.

“Dios 1.624 días ausente. Hoy agradezco a Dios por fortalecerme y a todas las personas que de alguna forma aportan en la búsqueda de mi hijo. ¡Gracias por no desfallecer, por seguir preguntando “dónde está Camilo” Bendiciones! ¡Hasta encontrarlo!”, escribió la madre del joven ingeniero en X.

A pesar de reconocer los avances registrados recientemente por la Fiscalía y sus investigadores, insisten en la necesidad de reforzar las labores de búsqueda y verificación en San Andrés de Cuerquia y otros puntos que puedan surgir de las nuevas líneas investigativas.

La familia pide apoyo de la fuerza pública para garantizar las diligencias en una región donde persiste la presencia de estructuras criminales y existen dificultades de acceso por condiciones de seguridad.