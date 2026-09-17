Desde Europa revelan la gran sorpresa que tendría la convocatoria de la Selección Colombia. (Photo by Sarah Stier - FIFA/FIFA via Getty Images) / Sarah Stier - FIFA

La Selección Colombia se alista para afrontar la fecha FIFA de septiembre y octubre, periodo en el que enfrentará a México, Paraguay y Perú, todo esto en territorio estadounidense.

De cara a estos compromisos, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) ofrecerá una conferencia de prensa este jueves 17 de septiembre para anunciar la lista de convocados del entrenador Néstor Lorenzo.

Le puede interesar: Palmeiras de Jhon Arias a semis de Libertadores; Mineiro de Kevin Castaño a semis de Sudamericana

Gran sorpresa que tendría la convocatoria de la Selección Colombia

Teniendo en cuenta que se esperan novedades en la citación de la Selección, hay un futbolista cuyo llamado fue anticipado por su entrenador. Se trata de Camilo Durán, quien viene siendo figura y goleador del Celtic de Escocia.

Durante la conferencia de prensa previa al partido ante Ferncváros por la primera fecha de la Europa League, el técnico Martin O’Neill reveló que el colombiano viajó a Londres para solucionar temas de su visa y con ello poder viajar a la concentración de la Tricolor.

Lea también acá: Juan Guillermo Cuadrado le abre las puertas de Millonarios a Falcao: sorpresivo mensaje que le mandó

“Sí, va a estar disponible para el partido... Tuvo que ir a Londres por una visa, creo que ha sido convocado por la selección nacional de Colombia. Así que el único momento en que podían hacerlo para tenerla a tiempo era esta mañana”, sentenció

Y aclaro además que una vez termine su participación con Colombia regresará sin problemas al equipo: “Sin problemas. Él se reincorpora”.

Entérese de: ¿Fue James el mejor ‘10′ en la historia de la Selección Colombia? Eduardo Lara y Luis Suárez opinan

Próximos partidos del Celtic

Cetic vs Ferencváros por Europa League (17/9, 2 PM)

Celtic vs Rangers por Liga de Escocia (20/9, 6 AM)

Motherwell vs Celtic por Liga de Escocia (11/10, 6 AM)

Benfica vs Celtic por Europa League (15/10, 2 PM)

Amistosos de la Selección Colombia