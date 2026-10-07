La Cámara de Comercio de Medellín es la empresa más feliz de Colombia según Building Happiness 2026. Foto: Cámara de Comercio de Medellín.

Medellín, Antioquia

En Colombia, Cámara de Comercio de Medellín, Moli Productos Naturales y Digital Content ocuparon el primer lugar en las categorías de Grandes, Medianas y Pequeñas Empresas, respectivamente. En total, 30 organizaciones fueron reconocidas en esta edición por sus resultados en felicidad organizacional.

El listado reúne compañías de distintos sectores y tamaños, una muestra de que no existe una única fórmula para construir espacios de trabajo en los que las personas quieran permanecer y desarrollarse.

En la categoría de Grandes Empresas, las cinco organizaciones con los mejores resultados fueron: Cámara de Comercio de Medellín, Ceiba Software, Personalsoft, Ingeurbe y Triple A. Para las empresas, esto plantea un desafío: pasar de ofrecer beneficios aislados a construir una experiencia laboral humanamente significativa.

¿Cómo se mide la felicidad laboral?

Para obtener la certificación Building Happiness, las organizaciones debieron alcanzar un Net Happiness Score (NHS) global superior al 70 %, además de cumplir con un índice de representatividad estadística basado en encuestas confidenciales realizadas a sus colaboradores.

En esta edición, las empresas que ocuparon los primeros lugares registraron indicadores superiores al 90 %. La metodología contempla cuatro dimensiones de la experiencia de los colaboradores bienestar, compromiso, valoración y sostenibilidad.

A partir de estas variables, las compañías pueden identificar tanto sus fortalezas como las áreas en las que necesitan avanzar y utilizar esa información para tomar decisiones relacionadas con la gestión del talento.

La felicidad como reto empresarial

La edición 2026 de Building Happiness pone nuevamente sobre la mesa una discusión que trasciende los beneficios corporativos: la experiencia de los colaboradores se ha convertido en un elemento central de la gestión empresarial.

Para las organizaciones, escuchar de manera directa lo que piensan y sienten sus equipos permite identificar oportunidades de mejora y transformar esa información en acciones concretas.

El reto está en encontrar las estrategias que respondan a las necesidades reales de cada equipo y convertirlas en experiencias que fortalezcan el vínculo entre las personas y las empresas.