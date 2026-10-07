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07 oct 2026 Actualizado 20:54

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Medellín frena obras ilegales en zona de protección ambiental del corregimiento de Altavista

Operativo distrital frena la proliferación de obras clandestinas en terrenos de reserva natural.

Medellín frena obras ilegales en zona de protección ambiental del corregimiento de Altavista

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Santiago Solórzano

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La Alcaldía de Medellín, a través de la Secretaría de Gestión y Control Territorial, ejecutó una intervención de control urbanístico en la vereda San Pablo, finca La Aguadita, ubicada en el corregimiento Altavista. La acción institucional verificó que el predio posee uso general de suelo rural agroforestal y restricciones por la cercanía con la quebrada La Calima.

Durante el operativo conjunto con la Policía y diversas dependencias distritales, los profesionales recopilaron información sobre 39 edificaciones. Dichos inmuebles serán evaluados mediante un informe técnico por presuntos comportamientos contrarios a la integridad urbanística y por incumplir las condicionantes ambientales de la zona.

Medidas preventivas y sanciones ambientales

En la jornada, el corregidor Jerly Ferney Álvarez aplicó 17 sellos de suspensión de obra debido a la falta de licencia urbanística. Adicionalmente, el componente especializado Construye Bien efectuó 18 remociones de construcciones irregulares, mientras la Unidad de Enajenaciones y Sociedades Intervenidas realizó 7 entrevistas a los ocupantes.

Más información

El gobierno local reiteró que estas intervenciones buscan salvaguardar a las comunidades y prevenir riesgos asociados al asentamiento en áreas de especial protección. Las autoridades anunciaron la continuidad de estos operativos operativos para preservar las condiciones socioambientales y frenar el desarrollo urbanístico no autorizado en el territorio rural.

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