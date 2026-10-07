El festival EDC en Medellín proyecta un impacto económico de 37 millones de dólares para la ciudad

Medellín

Medellín fue elegida como la sede oficial para Suramérica del Electric Daisy Carnival (EDC), uno de los festivales de música electrónica más importantes del mundo. El evento, conocido como el “Cielo Eléctrico”, se realizará por primera vez en Colombia el sábado 10 y domingo 11 de octubre en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot.

La llegada del Electric Daisy Carnival (EDC) a Medellín generará un impacto económico proyectado en 37,1 millones de dólares. La capital antioqueña, elegida como la sede oficial del festival para Suramérica, prevé un importante flujo de recursos durante el sábado 10 y domingo 11 de octubre, fechas en las que se realizará el evento en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot.

El certamen impulsará significativamente el dinamismo comercial en áreas clave como alojamiento, gastronomía, comercio y transporte. Adicionalmente, la organización del festival estima la creación de 61.000 empleos directos e indirectos, consolidando al entretenimiento masivo como una industria estratégica para el desarrollo local.

Proyección de demanda y logística distrital

Con la asistencia prevista de 94.000 visitantes locales, nacionales e internacionales, las autoridades distritales activarán puntos de atención en aeropuertos, terminales y corredores turísticos como El Poblado y Laureles. La estrategia busca maximizar el consumo local mediante la promoción de la oferta de ciudad y herramientas de orientación turística.

Para asegurar el retorno económico y la estabilidad operativa, la Alcaldía desplegará mecanismos de control y medición de impacto en los sectores económicos involucrados. Asimismo, el plan operativo contará con el respaldo de Migración Colombia y la Embajada de Estados Unidos para facilitar el ingreso y la estadía de los turistas.