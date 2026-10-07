Concejo de Rionegro revisó capacidad de respuesta y condiciones logísticas para atender emergencias

Medellín, Antioquia

Los recientes eventos naturales y las emergencias registradas en el municipio llevaron al Concejo de Rionegro a revisar las condiciones operativas, logísticas y de preparación de los organismos encargados de responder ante situaciones de riesgo.

Durante la sesión fueron analizados, entre otros hechos, el terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto, los efectos asociados al fenómeno de El Niño, el incendio de grandes proporciones registrado en la vereda La Laja y las diferentes emergencias atendidas recientemente en el territorio.

El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo, Gustavo Andrés Pérez, explicó que el municipio cuenta actualmente con capacidades para responder ante este tipo de situaciones, aunque advirtió que los riesgos no pueden eliminarse por completo.

“Aunque hoy Rionegro está preparado para atender las emergencias que se puedan registrar, ya que contamos con un cuerpo de bomberos robusto y personal capacitado, una eventualidad de grandes proporciones puede ocurrir en cualquier momento porque el riesgo se mitiga, pero nunca se acaba”, señaló Pérez.

La Oficina de Gestión del Riesgo desarrolla acciones de prevención y pedagogía

Por su parte, el presidente del Concejo, Ramón Cendoya: “Es importante saber que además de la atención de las emergencias también se está fortaleciendo la pedagogía para prevenir hechos lamentables”. Como parte de estas acciones el seguimiento preventivo a situaciones relacionadas con posibles desbordamientos en Quebrada Arriba y el acompañamiento a diferentes infraestructuras del municipio.

Durante la sesión también se planteó la posibilidad de ampliar el presupuesto destinado a la Oficina de Gestión del Riesgo, con el objetivo de fortalecer sus capacidades operativas, adquirir nuevos equipos y ampliar las acciones de prevención y atención de emergencias en Rionegro.

La revisión realizada por el Concejo busca poner sobre la mesa las necesidades actuales de los organismos de socorro y las acciones que permitan mantener y fortalecer la preparación del municipio frente a posibles eventos naturales o emergencias de gran magnitud.