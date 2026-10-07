Tras 1.000 días del mandato de ‘Fico’ Gutiérrez, Medellín reporta más capturas y menos delitos

Medellín

Tras 1.000 días de gestión de Federico Gutiérrez, el modelo de seguridad en Medellín gerenciado por el Secretario de Seguridad Manuel Villa Mejía, ha presentado de manera oficial los resultados de sus labores, enfocado en el trabajo articulado entre autoridades, la creación de grupos especializados, y un Centro de Fusión para capturar objetivos de alto valor, con el objetivo de desmantelar estructuras criminales con gran control en la capital antioqueña, algo que ha funcionado como centro en tema de seguridad durante el mandato actual de Gutiérrez.

En este periodo, Medellín registró la tasa de homicidios más baja de los últimos 46 años, alcanzando una reducción significativa frente al mandato anterior (827 casos frente a 1.023). Asimismo, se reportaron incrementos en la tasa de esclarecimiento de homicidios —casi el doble del promedio nacional— y un récord en septiembre de 2026, presentado como el mes con menos casos en la historia reciente de la ciudad.

Golpes al crimen organizado y cúpulas delictivas

La administración concentró esfuerzos en la captura de objetivos de alto valor pertenecientes a estructuras delincuenciales como La Oficina, San Pablo, El Meda y La Terraza. Según el secretario de Seguridad, Manuel Villa Mejía, las acciones contra estos grupos incluyeron operativos contra redes de lavado de activos mediante criptoactivos, además de la capacitación de personal judicial para garantizar la efectividad en la legalización de las detenciones.

Entre los operativos destacados figura la afectación a la estructura de La Terraza, hecho que generó tensiones con las mesas de paz promovidas por el Gobierno Nacional en el Valle de Aburrá. A nivel internacional, la articulación con la Interpol —con sede operativa en la ciudad— permitió la captura de 90 personas con circular roja, superando las 13 registradas en el periodo previo.

Indicadores de hurto, operatividad y justicia

Los delitos de impacto patrimonial mostraron caídas significativas: el hurto a personas cayó un 49,8 %, el hurto a residencias se redujo en un 41,2 % y el comercio en un 49,4 %. En cuanto a operatividad, la Policía incrementó la recuperación de vehículos (+19,8 %) y celulares (+62,8 %), sumado al aumento en la incautación de armas de fuego (+29,8 %) y armas blancas (+50 %).

En la lucha contra delitos específicos, las capturas por extorsión crecieron un 37,9 % (con más de 500 detenciones), mientras que las capturas por explotación sexual de menores (ESCNNA) subieron un 123,5 %. Asimismo, en materia de espacio público y atención social, se desmantelaron 23.338 cambuches y se formaron más de 12.000 personas mediante el programa Parceros.

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Inversión, tecnología e infraestructura

Para reforzar la capacidad operativa, el gobierno local entregó 783 nuevos vehículos a la Policía, el Ejército y la Fiscalía. La estrategia tecnológica incluyó la instalación de 308 dispositivos PTZ, 107 sistemas LPR de reconocimiento de placas, sensores de seguridad y botones de pánico comunitarios para agilizar la respuesta ante situaciones de riesgo.

Finalmente, el sector de infraestructura en seguridad recibió inversiones por $1,46 billones. Entre las obras principales destacan el avance en la construcción de la Cárcel Metropolitana (41 %), el nuevo centro de mando C5I (40 %), la adecuación del Búnker de la Fiscalía (80 %) y la intervención en diversas estaciones de policía y comisarías de familia de la ciudad.