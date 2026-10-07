Cuatro muertos y siete heridos dejó un accidente de tránsito en Necoclí

Necoclí - Antioquia

Este mediodía se reportó un accidente de tránsito en la vía nacional que conduce al turístico municipio de Necoclí en el Urabá antioqueño. Dos vehículos chocaron de frente, dejando varias personas fallecidas y heridas.

Según el reporte del cuerpo de bomberos de esa población, un furgón chocó con una van de servicio público, dejando como saldo cuatro personas muertas y siete más heridas. El carro con los pasajeros quedó bastante destruido, lo que deja entender la magnitud de la emergencia.

Al lugar ubicado en el k19 entre los caseríos de Mellitos y Mulatos llegaron los bomberos que trasladaron a los heridos al hospital local, donde son atendidos. Por el momento, el organismo de socorro no ha entregado un reporte del estado de salud de los lesionados.

Cauas del accidente

Según la secretaria de gobierno de Luz Yanet Macías Valencia, el siniestro se habría ocasionado por el mal estado de la vía que comunica a Necoclí con San Juan de Urabá.

“Al parecer, la van invade el carril donde iba el furgón. ¿Por qué invade el carril? Evadiendo los huecos que tiene esa vía. Eso es, pues, de las noticias que me están diciendo, es que el señor, como al parecer, le sacó el quite a un hueco que parecen cráteres; es un hueco y no cráteres, porque la verdad que para todos es conocido. El tema, cómo es la vía entre Necoclí y San Juan. Es una vía intransitable, eso ni siquiera es carreteable, ni siquiera eso es una trocha ya”, recalcó la funcionaria.

Se espera el reporte oficial del estado de salud de los lesionados mientras que las autoridades realizan la investigación del siniestro.