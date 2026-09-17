¿Es positivo que ajuste de la UPC del 2027 pueda ser del 12 o 13%? Sector salud se pronuncia

Denis Silva, vocero del movimiento Pacientes Colombia, y Clemencia Mayorga, presidenta del Colegio Médico Colombiano, hablaron en 6AM W, de Caracol Radio, sobre las recientes declaraciones de la ministra de Salud, Ana María Vesga, quien anunció el pasado martes que la UPC para el 2027 podría oscilar entre el 12 y 13%.

“Es que es complicado por tres situaciones. La salud es un derecho fundamental y, como derecho, el Gobierno lo tiene que garantizar a los 52 millones de colombianos o el número de colombianos que sea. En 2025 terminamos con una deuda superior a 58 billones de pesos, según el informe de la Contraloría. Un gasto de bolsillo superior al 27%. Una deuda al talento humano que es inmensa. Para nosotros, el 13% es insuficiente porque el Gobierno tiene que honrar los compromisos de los autos de la Corte Constitucional, entonces, para nosotros, ese 13% sería insuficiente para hacerlo”, explicó en su primera intervención Silva.

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Por su parte, la doctora Mayorga explicó que se necesita estabilizar el sistema de salud, y para hacerlo, se necesitan recursos.

“Efectivamente, de un año a otro, por supuesto, hay que actualizar la UPC para que quede con la misma capacidad en términos reales año a año. Adicionalmente, hay que hacer una serie de cálculos sobre la carga de enfermedad, así es que eso va a dar una cifra o un porcentaje. Aquí lo que estamos hablando es que, adicionalmente a ese porcentaje que se calcule, hay una orden de la Corte Constitucional de actualizar el rezago de la UPC de los años anteriores, es decir, el gobierno anterior no subió la unidad de pago por capitación, lo que le correspondía simplemente con la afirmación de que los recursos eran suficientes. Así es que tenemos dos vías diferentes de incremento de la UPC, lo que corresponde al incremento año a año y lo que corresponde al rezago, que es la orden de la Corte Constitucional. Esas dos cifras hay que revisarlas y ahí nos dará un total para ir actualizando la UPC”, explicó.

Y agregó: “Adicionalmente a eso necesitamos unos recursos para la estabilización del sistema de salud como lo señaló el presidente Abelardo de la Espriella, el sistema de salud requiere unos recursos para estabilizar la situación básicamente en dos aspectos: la atención inmediata de pacientes y la entrega de medicamentos a los pacientes que tienen en riesgo su salud y su vida, y el pago del talento humano en salud que debe ser puesto al día”.

En esa línea, el vocero de Pacientes Colombia explicó que lo que pasa es que “hoy el Estado cancela por cada ciudadano un promedio de un 1′700.000 pesos. Con ese dinero hay que atender todas las enfermedades porque en Colombia no hay preexistencia. Por eso es que el dinero es insuficiente, porque venimos año tras año con rezagos, insuficiencias. Y eso es como cuando las personas van a mercar, que llegan al supermercado, llenan el carrito, y cuando llegan a la caja registradora tienen que sacar la mitad porque el dinero es insuficiente”.

“Para nosotros, Ana María Vesga conoce, claramente, cómo funciona el sistema, cuáles son las oportunidades, las debilidades y en dónde están los problemas para poder estabilizar el sistema de salud. Por eso es que nosotros pedimos tres cosas puntuales. Uno, que la invitación al Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella es que la salud no sea importante, sino sea prioritaria. Dos, a dar cumplimiento a los autos de la Corte Constitucional. Y tres, dentro de ese cumplimiento a los autos, revisar la metodología para calcular bien la UPC y que el 2027 no tengamos los mismos problemas que tuvimos en el gobierno pasado y que mantenemos en este Gobierno porque la crisis de la salud no ha parado”, explicó.

¿Y los recursos?

Mayorga explicó que han “hablado con la ministra de Salud” y esta les “ha informado que hay dos vías para esa consecución de recursos”.

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“Una vía es la redistribución de algunos recursos de acuerdo a las prioridades que requiere el plan de estabilización, tanto la atención de pacientes, como el pago al talento humano en salud tenerlo al día. Es decir, que se redistribuyan algunos recursos internos de acuerdo a esas dos prioridades y no a otras prioridades que posiblemente tuvo en cuenta el gobierno anterior. La otra vía es esta adición del presupuesto de 13.9 billones de pesos que está pidiendo la ministra que, por supuesto, nosotros desde el sector salud y como organizaciones médicas, estamos diciendo que es necesario. Ahí el Congreso tendrá que ser muy responsable para dar una prioridad a asignar esos recursos para el sector salud, porque no solamente se requiere el aumento anual de la UPC, sino la actualización y el rezago que se tiene de años anteriores y, adicionalmente, unos recursos para la estabilización del plan de choque”, contó.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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