Después de 7 años Brigitte Baptiste renuncia a la rectoría de la Universidad EAN

ACTUALIDAD

Después de siete años al frente de la Universidad Ean, la bióloga e investigadora Brigitte Baptiste presentó su renuncia al cargo de rectora. La institución confirmó que permanecerá en la rectoría hasta el próximo 30 de octubre de 2026.

La Ean informó que la decisión hace parte de la evolución institucional y de la visión a largo plazo.

“Esta decisión marca una nueva etapa para la Universidad y en la visión de largo plazo definida por su Sala General y su Consejo Superior, orientada a continuar fortaleciendo el proyecto educativo de la Ean”, señaló la institución.

Baptiste llegó a la Rectoría en septiembre de 2019, después de haber dirigido durante cerca de una década el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt.

¿Qué deja Brigitte Baptiste en la Universidad Ean?

Durante los siete años de su administración, la Universidad Ean destaca varios procesos de transformación y consolidación institucional con Baptiste como rectora.

Uno de ellos fue el fortalecimiento de la propuesta académica alrededor del emprendimiento y la sostenibilidad, conceptos que pasaron a ocupar un lugar central dentro de la identidad de la universidad.

De hecho, la propia Ean señala actualmente el emprendimiento sostenible como parte de su propósito y de su modelo educativo.

La Universidad también destaca la creación de nuevas oportunidades para jóvenes emprendedores a través de Becas por Colombia, el crecimiento de la comunidad estudiantil y el fortalecimiento de su presencia en diferentes regiones del país.

A esto se sumó una mayor articulación con el sector empresarial mediante alianzas destinadas a ampliar las oportunidades para estudiantes y egresados.

“Durante estos años, la Universidad Ean avanzó en el fortalecimiento de su propuesta académica, su presencia regional y su capacidad para responder a los desafíos del país”, indicó la Universidad en un comunicado.

¿Qué hará ahora Baptiste?

Aunque dejará la Rectoría, Brigitte Baptiste no se desvinculará de la Universidad Ean. La institución confirmó que continuará como Profesora Emérita y estará al frente de la cátedra Ecología para el Emprendimiento.

“Desde donde seguirá aportando a la comunidad académica y al diálogo sobre los desafíos contemporáneos de la educación, la sostenibilidad, la innovación y el país”, señaló la Universidad.

La salida de Baptiste también ocurre en un momento en el que se le ha visto participando como asesora en iniciativas relacionadas con el Gobierno y proyectos para la Orinoquía, entre ellos el denominado “Campo Milagro” dirigido por los ministros de agricultura, Indalecio Dangond y Fabio Arjona , ministro de Ambiente.