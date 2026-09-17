Wingo rompió récord y agotó en 19 minutos los cupos para su experiencia de ‘Destino Oculto 3’

Colombia

La experiencia ‘Destino Oculto’ de Wingo volvió a demostrar que la emoción de viajar también comienza con la incertidumbre. A las 11:59 de la noche del martes, 15 de septiembre, la aerolínea habilitó la venta de la tercera edición de esta experiencia. Mientras los viajeros más creyentes y aventureros esperaban frente a la pantalla para asegurar su lugar, 19 minutos después la totalidad de los cupos ya se había agotado.

Esta vez, más de 300 viajeros despegarán el próximo 22 de octubre desde Bogotá y Medellín hacia un destino que tiene dos paraísos. Durante cuatro días y tres noches, vivirán una experiencia todo incluido, para la que Wingo, Corona y O Boticário preparan un itinerario diseñado al detalle, en el que cada actividad promete ser una verdadera sorpresa.

“‘Destino Oculto’ se ha convertido en uno de los productos más esperados por nuestros viajeros. Que más de 300 personas hayan decidido comprar un viaje sin saber a dónde irán, y que los cupos se hayan agotado en solo 19 minutos, confirma la conexión que hemos construido alrededor de la emoción de viajar hacia lo desconocido. En Wingo queremos seguir sorprendiendo al mercado con experiencias diferentes y memorables, que nos permitan ser verdaderos cómplices de las escapadas de nuestros viajeros”, afirmó Jorge Jiménez, vicepresidente comercial y de planeación de Wingo.

En los próximos días, los viajeros comenzarán a recibir pistas y recomendaciones para prepararse para la experiencia. Sin embargo, la gran pregunta seguirá sin respuesta: ¿cuáles serán los dos paraísos? El secreto se mantendrá hasta que los aviones aterricen.

Una experiencia que se supera cada año

‘Destino Oculto’ nació en 2024 con un primer viaje a República Dominicana, cuyos cupos se agotaron en menos de 24 horas. En 2025, la experiencia llegó a Montego Bay, Jamaica, y los cupos disponibles se vendieron en 32 minutos. Ahora, en su tercera edición, ‘Destino Oculto’ alcanza un nuevo récord al agotar todos sus cupos en 19 minutos, superando por 13 minutos la marca alcanzada el año anterior.

Con este resultado, Wingo consolida ‘Destino Oculto’ como una de sus experiencias más exitosas y reafirma su propósito de ser el cómplice de las escapadas de sus viajeros, creando nuevas formas de viajar, despertando la curiosidad y conectando a más personas con destinos aspiracionales de Latinoamérica y el Caribe.