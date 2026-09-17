Hay pandemia de salud mental: eurodiputada por plan de prohibir redes sociales a menores de 13 años

Laura Ballarín, eurodiputada socialista en el Parlamento Europeo, habla sobre la propuesta que presentó la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, en la que plantea prohibir las redes sociales a los menores de 13 años y limitar sus cuentas hasta los 15 en Bruselas.

La eurodiputada inició diciendo que vienen reclamando este Parlamento desde hace un par de años escuchando la llamada de millones de familias que se han sentido desbordadas e impotentes frente a unas grandes tecnológicas que han diseñado unos productos, según dice, altamente adictivos y que su modelo de negocio se ha basado en captar la atención y los datos de sus hijos, de nuestros menores, niños, adolescentes.

“Estamos viendo una pandemia de salud mental y física a nivel global de nuestros menores y creo que este paso que ha dado la Comisión Europea está en buena dirección”, dijo.

De acuerdo con Ballarín, el uso de las redes sociales y demás plataformas, está generando efectos nocivos extraordinarios como “horas de insomnio, de bajo rendimiento escolar, de aislamiento, pero también de ciberacoso, de trastornos alimentarios, de autolesiones y en el peor, de los casos de suicidios”.

No obstante, explicó que entre los 13 y 15 años, los menores podrían tener unas “minicuentas”.

“Ningún joven que tenga menos de 15 años va a poder, a partir de ahora, crearse una cuenta nueva por sí solo”, dijo, enfatizando que entre 13 y 15 años se dará la opción a que los padres y madres puedan crear cuentas.

Estas mini cuentas” podrán ser creadas con unas características muy restrictivas “Solo se podrán usar una hora al día, no habrá scroll infinito, que no podrán contactar desconocidos a través de estas redes sociales, en definitiva, una experiencia restringida y limitada a esta edad.