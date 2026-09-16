Ajuste de la UPC para 2027 oscilará entre el 12% y el 13%, según MinSalud

La ministra de Salud, Ana María Vesga, anticipó que el ajuste de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para el próximo año oscilará entre el 12% y el 13%.

Las declaraciones las entregó en una reunión con el presidente del Congreso, Honorio Enríquez, y la bancada del Centro Democrático.

Recordemos que la UPC es el valor que el Estado le reconoce y paga mensualmente a las EPS por cada afiliado en el sistema de salud. La Corte Constitucional determinó hace algunos meses que este valor estaba siendo insuficiente para cubrir todos los gastos del sistema.

Cabe resalta que en el 2026 el ajuste de este indicador bajo la gestión del entonces ministro Guillermo Alfonso Jaramillo fue del 9,03 % para el régimen contributivo y del 16,49 % para el régimen subsidiado.

Asimismo, la ministra insistió además en el uso de la salud como la caja menor del gobierno Petro para la campaña electoral, “al punto que entre el 1 y el 6 de agosto firmaron resoluciones por 560 mil millones de pesos sin respaldo presupuestal, con destino a las regiones donde más votación obtuvieron”.