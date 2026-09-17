Desmantelan cambuches y un presunto expendio de drogas en Sogamoso

Los operativos también se extendieron a zonas del centro y sectores cercanos al río Monquirá.

Sogamoso

Las autoridades de Sogamoso continúan realizando operativos en diferentes sectores de la ciudad para atender denuncias de inseguridad, hurtos y presunto microtráfico. Uno de los procedimientos se cumplió en el sur, tras el llamado de la comunidad.

Alexander Merchán, secretario de Gobierno de Sogamoso, explicó que en este punto se presentaban diferentes situaciones que afectaban la seguridad.

“Acudimos ante el llamado de la comunidad, que presentaba allí bastantes problemas y serios inconvenientes en materia de alteración del orden público y seguridad. Se generaron situaciones de hurtos a residencias, hurtos a personas y microtráfico”, señaló.

El funcionario aseguró que en el lugar funcionaría un presunto expendio de estupefacientes y fueron encontradas ocho personas.

“Este lugar era un expendio de estupefacientes y pudimos intervenir. Allí se encontraban ocho habitantes en condición de vivienda no formal. También encontramos algunos elementos hurtados, como relojes y celulares, además de aproximadamente 20 armas blancas”, indicó.

El operativo contó con la participación de la Policía Nacional, Coservicios, la Secretaría de Seguridad y gestores de convivencia. Según el secretario, la intervención permitió desmontar los cambuches y recuperar el espacio.

“Es un resultado muy importante porque con estas acciones de prevención y estos planes focalizados podemos dar resultados contundentes para toda la comunidad e impedir que se sigan configurando delitos de esta magnitud”, afirmó.

Merchán indicó que estas acciones también se han desarrollado en el centro de Sogamoso y en inmediaciones del río Monquirá, especialmente debajo de los puentes.

“En la orilla del río Monquirá hemos desmantelado lugares que están siendo ocupados y habitados por habitantes de calle. Allí también hemos desmantelado todo este tipo de estructuras que tienen para pernoctar”, explicó.

Además, señaló que recientemente se realizó una intervención en el sector de La Sierra, hacia la Loma del Chacón, donde se desmontaron cambuches y se adelantó una jornada de limpieza con apoyo del INPEC.

Frente a las personas extranjeras encontradas, el secretario explicó que Migración Colombia acompaña estos procedimientos y que cualquier deportación depende del cumplimiento de los requisitos legales.

En el caso de los habitantes de calle colombianos, indicó que son dirigidos a los centros de atención del municipio. “Les estamos haciendo intervenciones psicosociales, les damos alimentos y buscamos su núcleo familiar”, manifestó.

Merchán aseguró que los operativos continuarán: “Estamos también acompañados del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Nacional, que todos los días va a estar en todos los sectores de la ciudad, donde vamos a impactar varios sectores y realizar estrategias de prevención focalizadas que nos permitirán garantizar la seguridad”.