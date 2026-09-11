¿Qué debe hacer el Gobierno para estabilizar el sistema de salud?

Bogotá

En este capítulo de Proyecto Colombia en Hora 20, los panelistas dialogaron sobre las propuestas para estabilizar el sistema de salud, el plan de choque del nuevo gobierno, las necesidades de los pacientes y el acceso oportuno a medicamentos.

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Lo que dijeron los panelistas

Nancy Yomayusa, médica, investigadora, académica, experta en Modelos de Atención Basados en Valor, sostuvo que es calve reconocer los avances que ha alcanzado Colombia en materia santiaria. “Los colombianos no debemos olvidar que durante las últimas tres décadas hemos consolidado el sistema de salud como uno de los logros de equidad social más relevantes. Lastimosamente, hoy está en cuidados intensivos”, indicó Yomayusa.

Sin embargo, indicó que hay varios indicadores que muestran el deterioro del sistema de salud. “Hay una reducción significativa en consultas ambulatorias, urgencias y hospitalizaciones. Si sumamos eso al cierre de más de 4.000 instituciones prestadoras, aumenta la crisis”, explicó. En ese sentido, sostuvo que un mes sin tratamiento puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte de algunos pacientes.

“Colombia enfrenta grandes desafíos de salud global: el envejecimiento, la combinación de varias epidemias, la obesidad, enfermedades cardiovasculares, crónicas y metabólicas. También hay una emergencia de nuevas tecnologías sanitarias cada vez más costosas, que requieren procesos expeditos de evaluación no sólo para la seguridad, sino para su impacto en costos”, agregó la investigadora.

Ignacio Gaitán, presidente ejecutivo de la Asociación de Laboratorios de Investigación y Desarrollo (Afidro), indicó que tuvo la oportunidad de reunirse con la superintendente nacional de Salud, la doctora María Andrea Godoy, y el director de la ADRES, Iván Sánchez. “Todos coincidimos en volver más transparente el modelo de flujo de recursos”, apuntó.

“La mejor amiga de la confianza es la data. Si logramos tener una mirada 360° de cómo se gestiona en territorio el servicio al paciente, podríamos tener un indicador de eficiencia y generar un mecanismo de gestión de las EPS”, agregó.

Además, señaló que pese a los difíciles problemas que atraviesa el sistema de salud, las industrias han tenido una posición responsable frente a los pacientes. “Contamos con la fortuna de tener una industria que se pronunció en junio del año pasado y dijo: ‘Independientemente de la falta de recursos, vamos a traer medicamentos a Colombia’”, contó Gaitán.

Augusto Galán, exministro de Salud y director de la organización Así vamos en Salud, dijo que “hay una crisis de liquidez financiera en el sistema de salud. El sistema continúa funcionando, pero las deudas son muy altas: se estiman en 50 billones de pesos, una cifra que nunca habíamos tenido”.

Además, se refirió a la solicitud de adición presupuestal que hizo la ministra de Salud, Ana María Vesga. “Me parece positivo que haya un reconocimiento explícito de la desfinanciación del sistema por parte de la ministra de Salud. Las primeras decisiones apuntan en una dirección adecuada, pero deben convertirse rápidamente en un plan de estabilización con metas, responsables, recursos y cronogramas”, puntualizó Galán.

Luis Jorge Hernández, médico epidemiólogo, salubrista, profesor y Coordinador del Observatorio de Salud Pública de la Universidad de Los Andes, sostuvo que “se han deteriorado varios indicadores de salud pública. Colombia era ejemplo de coberturas de vacunación. Sin embargo, hemos bajado la guardia. Tenemos bajas coberturas, por ejemplo, en triple viral, en sarampión, en VPH para la prevención del cáncer de cuello uterino”.

También advirtió que detrás del cálculo de la UPC, el dinero que les gira el Estado a las EPS por cada paciente, hay una discusión bioética debido a que la cobertura del sistema de salud tiene límites. “Debemos tener una UPC diferencial y trabajada por terceros, no por el Ministerio, con un criterio muy técnico”, puntualizó.

Gabriel Carrasquilla, presidente de la Academia Nacional de Medicina, se refirió al presupuesto del sector. “Nosotros hemos dicho que los recursos de salud en Colombia son suficientes. Hay problemas de ineficiencia, de desperdicio. Y, en segundo lugar, la corrupción también toca al sector salud”, señaló.

“Nosotros nos vamos a reunir con la ministra de Salud la semana entrante. Le vamos a presentar una propuesta sobre los dilemas éticos en la priorización en salud. Hay cosas que se están cubriendo por la UPC que no corresponden. Por ejemplo, muchos aspectos de bienestar social”, agregó.