Isagen descarta riesgo en la generación de energía en hidrosogamoso por fenómeno de El Niño.( Caracol Radio )

Bucaramanga

A pesar de que el Fenómeno de El Niño ha amenazado con altas temperaturas en varias regiones del país y por ende ha generado desabastecimiento de agua en algunos municipios y disminución en el nivel de la Hidroeléctrica Sogamoso, desde Isagen descartan que por ahora se pueda presentar un riesgo en la generación de energía.

“Estamos con la central en funcionamiento, estamos con el mantenimiento de unas máquinas, por eso ha disminuido un poco la generación, pero son cosas normales”, indicó Claudia Echeverry, directora ambiental de Isagen.

Aunque en el país se ha abierto un debate sobre la posibilidad de que se presente un apagón, desde Isagen descartan que por ahora se presente una situación de este tipo tras el impacto generado por el Fenómeno de El Niño.

“La verdad es que un apagón es probable en cualquier momento. Entonces, si no nos sentamos a hablar cómo gestionar, cómo administrar y cómo proteger al recurso, nos veremos enfrentados en este momento o en cualquier otro momento a un apagón”, agregó Echeverry.

La reducción del nivel también ha dejado al descubierto zonas y formaciones naturales que permanecían cubiertas por el agua. El seguimiento está ahora en cuánto más puede bajar Topocoro y en qué momento esa reducción podría empezar a limitar la generación de energía de la hidroeléctrica de Sogamoso.