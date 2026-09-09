Durante su entrevista en 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, el senador del Pacto Histórico David Racero se refirió a la entrevista de El Reporte Coronell con su expareja, Mariana Hernández, quien lo señaló de actos de corrupción durante el gobierno de Gustavo Petro.

Vea aquí: ¿Gobierno De la Espriella alista una contrarreforma agraria? David Racero y Óscar Villamizar debaten

“A todos los apelativos y juicios de valor que se hicieron, puedo decir que hay una mezcla de situaciones que son reales con ficción, justamente para generar una interpretación negativa de mi quehacer como actor político”, dijo.

Agregó que durante años ha manejado el tema con “absoluta prudencia” porque no quiere presionar el sistema de justicia ni hacer un debate que supere los límites de la intimidad, refiriéndose a su relación con Hernández.

“Sigo fiel a mi silencio, por ahora y hasta que se resuelvan los temas judiciales. Solo digo esto: de todo ese listado de supuestos familiares que mencionaron, no conozco ni tengo relación con la mitad de las personas. Ya han salido a pedir a los medios de comunicación que se retracten porque no tienen relación conmigo. Por tener mi apellido no significa que tengan relación conmigo”, afirmó.

Más de El Reporte Coronell: Habla el congresista que logró información sobre el costo de los vuelos presidenciales

Tras sus declaraciones, el periodista Daniel Coronell intervino en la entrevista para preguntarle al senador Racero, sin embargo, este ya había colgado la entrevista.

Estas son las preguntas pendientes de El Reporte Coronell a David Racero

¿Cómo negar que el señor Jhon Leonardo García Lara era conductor de la Unidad de Trabajo Legislativo cuando eso está documentado en papeles de la Cámara de Representantes? ¿Cómo negar que se encargaba de labores en su Fruver cuando hay mensajes de WhatsApp y de audio entre ambos? ¿Cómo negar las gestiones clientelistas que hizo ante el Sena cuando están documentadas por mensajes de WhatsApp? Los giros que existen a él y varios miembros de su familia de parte varios miembros de su unidad de trabajo legislativo, entre ellos Yidis Gaona, Estefanía Montoya y Viviana Marcela Moreno, ¿cómo negar que esas personas pagaron gastos del mercado de su casa durante la pandemia? ¿Por qué, sabiendo que arrastraba semejante problema judicial, promovió para ser parte de la lista al Senado del Pacto Histórico si ese partido, único en oposición, puede perder su curul por silla vacía en caso de que sea condenado?

Escuche las preguntas pendientes de Daniel Coronell a David Racero: