La expareja del senador David Racero habla sobre actos de corrupción

Aquí en El Reporte se han revelado numerosas pruebas de presuntos actos de corrupción del entonces representante a la Cámara y hoy Senador David Racero.

Aquí se demostró con grabaciones de audio que un miembro de su Unidad de Trabajo Legislativo, John Leonardo García Lara, que en la práctica era su conductor personal y familiar, trabajó en un mercado Fruver de propiedad del congresista a pesar de que su sueldo lo pagaban los contribuyentes.

Además también aquí se probó que mientras Racero se presentaba como un adalid de las reivindicaciones laborales ofrecía un trabajo, en pésimas condiciones, en su Fruver pagado por debajo del salario mínimo, sin prestaciones y con un horario entre 7 de la mañana y las 8 de la noche por seis días a la semana.

Más grave aún: con documentos bancarios, expuestos aquí, quedó demostrado que existieron pagos de tres miembros de su UTL al padre de David Racero y a él. Incluso que esos asesores legislativos pagaron en ocasiones el mercado de la casa del congresista.

Por cuenta de esas denuncias, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió investigación penal contra Racero. El Consejo de Estado, que en primera instancia salvó su investidura, determinará en segunda instancia si debe ser despojado de ella.

En cambio su partido, el Pacto Histórico, pese a que todo esto se conocía decidió incluirlo en la lista para el Senado. Por eso hoy es senador.

Mariana Hernández es una joven profesional que fue la compañera de vida de David Racero justamente cuando él cometió estos presuntos actos de corrupción.

Hoy por primera vez habla en público de estos hechos.

En octubre termina el período de los actuales magistrados de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, David Racero ya rindió indagatoria por estos presuntos delitos. Se espera que antes del retiro de los magistrados tomen una decisión sobre la suerte jurídica de Racero.

Bonus track

Los partidos de derecha se quedaron con siete de los nueve magistrados del Consejo Nacional Electoral. Aritméticamente las cuentas daban para que el Pacto Histórico sumado a la centro izquierda tuviera un magistrado más. Es decir que la distribución fuera 3 para la izquierda, 6 para la derecha.

¿Qué fue lo que pasó?

Que el gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, se volteó.

Su hermano, el senador John Amaya, y una parte de la bancada de la Alianza Verde votaron a favor del candidato de Cambio Radical Herzel Pérez y en contra de la lista de la izquierda que habría elegido magistrado al exministro Guillermo Rivera.

La decisión le cayó como un balde de agua fría al expresidente Gustavo Petro quien le había dado a Amaya, el ministerio de trabajo en cabeza de Antonio Sanguino; la gerencia del ICA en cabeza de la boyacense Paula Andrea Cepeda y le ayudó a elegir a Jaime Raúl Salamanca como presidente de la Cámara, con lo cual Petro se granjeó la animadversión perpetua de quien fuera su aliada Katherine Miranda.

Tanto consentimiento burocrático y el día D, Amaya le clavó el puñal se fue con la derecha, cumpliendo con una vieja tradición de estar siempre con el gobierno, sea quien sea el gobierno.

“Debi tirar más fotos de cuando te tuve” dice Bad Bunny, el conejo malo.