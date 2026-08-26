Estos serían los allegados a David Racero que seguirían en la nómina del Estado, según su expareja

En diálogo con El Reporte Coronell de 6AM W, Mariana Hernández, quien fue pareja sentimental del senador David Racero, denunció una serie de presuntos actos de corrupción que habría cometido el congresista investigado hoy por la Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría General de la Nación.

Racero es señalado de haber puesto a miembros de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) a atender un fruver de su propiedad en Bogotá. Los empleados presuntamente hacían tareas ajenas al Congreso, como lavar baños o hacer de conductores personales y familiares. Además, el senador les habría exigido dinero, pues se descubrieron transferencias de dinero hechas por asesores de su despacho a cuentas de familiares de Racero y de su expareja.

Otro de los hechos que se le investigan al senador Racero son los presuntos acuerdos hechos con el director del SENA, Jorge Londoño, para entregar contratos a personas de su grupo político.

Hernández se pronunció a propósito de las conversaciones de WhatsApp de Racero, que ya están en conocimiento de las autoridades competentes, en las que el senador habría hecho componendas clientelistas que involucran a un tío suyo, al entonces director del Sena, Jorge Eduardo Londoño y a la que fuera consejera presidencial para las regiones Luz María Munera.

Sobre estos hechos, que sugerirían la posibilidad de que Racero siga teniendo familiares y allegados en la nómina del Estado a pesar del cambio de Gobierno, Hernández reveló detalles de investigaciones que ha adelantado en materia de corrupción.

¿Quiénes serían los allegados a David Racero que seguirían en la nómina del Estado?

Mariana Hernández ha precisado que varios allegados de David Racero nunca habían trabajado en el Gobierno Nacional y recordó que “no es tan fácil pasar de lo territorial a lo nacional y mucho menos tener tres o cuatro contratos simultáneos”.

De acuerdo con Hernández, los allegados del senador que seguirían en la nómina del Estado son los siguientes:

José Manuel Márquez, primo

Según el SECOP, ha firmado varios contratos con entidades del Gobierno Nacional entre el 2022 y 2026 por cerca de 300 millones de pesos. El contrato actual que ejecuta, que va hasta final de año, es en la Aeronáutica Civil.

Daniela Parada, pareja de Márquez

Registra múltiples contratos de prestación de servicios por cerca de 400 millones de pesos, algunos simultáneos. En este momento, tiene dos contratos vigentes: uno con la Unidad Nacional de Protección (UNP) y el otro es con la Superintendencia de Economía Solidaria.

Walter Castilla Durán, primo

Fue nombrado en septiembre de 2023 como profesional en el Consejo Nacional Electoral (CNE), en el despacho de una consejera del Pacto Histórico. Desde marzo de 2025, comenzó a trabajar en una misión temporal con Colpensiones.

Ángela Marcela Araújo, esposa de Walter Fidelio Castilla

Entre agosto de 2022 y julio de 2023 fue contratista de la presidencia de la Cámara de Representantes cuando David Racero ocupaba este cargo. Posteriormente, el 5 de junio de 2024, comenzó a trabajar para el Gobierno Nacional sin tener experiencia previa: fue nombrada asesora en el Ministerio de Justicia, en donde estuvo hasta el 2 de julio de 2025.

El 30 de junio de 2026 suscribió un contrato de prestación de servicios para desempeñar funciones en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. Llama la atención que es aquí donde se encuentran los magistrados que están investigando al congresista David Racero.

Araújo fue contratada por 75 millones de pesos para ejecutar el contrato en 5 meses, es decir, con unos honorarios correspondientes a cerca de 15 millones de pesos al mes. La supervisión de ese contrato estaba a cargo del exsecretario de la Comisión, que fue asesor del congresista cuando este era presidente de la Cámara y que, posteriormente, fue impulsado por él para ser secretario de la Comisión de Acusaciones.

Al mismo tiempo, desde el 10 de enero de 2026, Araújo suscribió un contrato de prestación de servicios con la Aeronáutica Civil por un valor de $120’849.291 para ser ejecutado hasta el 27 de diciembre. Es decir, durante el primer semestre de este año esta persona tenía el contrato en la Aerocivil y el contrato en la Comisión de Acusaciones con unos honorarios mensuales de 25 millones de pesos.

Elena Esther Paredes, esposa de Juan Carlos Mallorca, quien es hermano de José Manuel Márquez

Suscribió un contrato de prestación de servicios en la presidencia de la Cámara de Representantes cuando David Racero era presidente de la Cámara.

El 3 de octubre de 2024, fue nombrada como profesional en el Consejo Nacional Electoral dentro del mismo despacho de la magistrada que había contratado al primo de Racero, José Manuel Márquez.

Escuche esta entrevista en El Reporte Coronell:

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