Comunidad llama la atención por deterioro de algunos parques en Cúcuta

Cúcuta

Convertidos en zonas dominadas por la criminalidad, la basura y el microtráfico, los parques de la ciudad dejaron de ser espacios de esparcimiento para transformarse en una amenaza latente para la economía y seguridad del sector, una problemática que ha sido denunciada en varias oportunidades por la ciudadanía sin ningún tipo de respuestas.

Uno de los más afectados es el parque Mercedes Abrego. Angelica, comerciante del sector, señala que la afluencia de compradores ha caído debido al deterioro de la estructura y ausencia de la Policía Nacional en momentos de alteración pública.

“Muchos clientes se restringen de pasar por la zona debido a la inseguridad, los malos olores y la cantidad de habitantes de calle. Sabemos que el parque Mercedes tiene un tema grave con el expendio de drogas, la prostitución e incluso peleas constantes, y no se ve una pronta respuesta de la Policía”.

Esta problemática trasciende en todos los barrios, pues en las inmediaciones del Parque Nacional, Ramón Flores, otro comerciante del sector, le contó a los micrófonos de Caracol Radio la angustia que lleva desde hace 30 años vivenciando la delincuencia que afecta su negocio y el bienestar de su familia.

“La gente prefiere evitar el parque a partir de cierta hora. Los malos olores, la basura acumulada y la presencia constante de consumidores de alucinógenos hacen que las familias ya no vengan a caminar ni a comprar en nuestros locales, lo que ha provocado a veces crisis en las ventas finales del mes”.

A estos testimonios se suman los reclamos de residentes y trabajadores de otras zonas afectadas como el parque Colón y Santander, quienes insisten en que la falta de iluminación y los insuficientes patrullajes convirtieron las áreas verdes en focos dominados por el microtráfico y la violencia.

Según expresan los afectados, las constantes riñas y la invasión del espacio público no sólo ponen en riesgo la integridad física de vecinos y peatones, sino que dan mala imagen a la ciudad que necesita una atención urgente en embellecimiento público y campañas eficaces de cultura ciudadana.