Piden reforzar seguridad en el Coliseo Eustorgio Colmenares de Cúcuta

Cúcuta.

La detonación registrada ayer, 16 de septiembre, en inmediaciones de la Sijín de la Policía Metropolitana de Cúcuta, a pocos metros del Coliseo Eustorgio Colmenares, generó momentos de pánico entre los niños, padres y entrenadores que se encontraban en este escenario deportivo.

Jairo Cadena, presidente de la Liga Nortesantandereana de Gimnasia, aseguró a Caracol Radio que no fueron informados previamente de que se trataba de un simulacro, por lo que el estruendo provocó temor entre los menores.

“La verdad, no nos informaron en ningún momento que iban a hacer este simulacro y me parece a mí que es un poquito de irresponsabilidad de las autoridades, porque generan un pánico entre la población infantil”, señaló Cadena.

El dirigente deportivo explicó que la reacción de los niños fue de preocupación, especialmente por el contexto de seguridad que atraviesa Norte de Santander.

“Uno, a punto de tener un problema con los niños porque ellos corren en direcciones, no saben para dónde va y es pánico”, relató.

Por esta situación, desde la Liga solicitaron que este tipo de ejercicios sean comunicados previamente a quienes utilizan el escenario deportivo y que se establezcan protocolos para responder ante una emergencia.

“Sí quisiera y desde este momento hago ese llamado para que las autoridades nos informen cuando vayan a hacer ese tipo de acciones, porque estamos en máxima tensión”, manifestó.

Cadena también pidió reforzar la seguridad en los alrededores del Coliseo Eustorgio Colmenares, teniendo en cuenta su cercanía con instalaciones de la Policía.

“Yo le hago un llamado también al señor comandante de la Policía para que, por favor, intensifiquen la vigilancia, porque estamos en una parte vulnerable”, afirmó.

Entre las propuestas planteadas está establecer un punto de control en los alrededores del escenario y mecanismos de identificación para las personas que ingresan al coliseo.

Según Cadena, actualmente cuentan con una sola vigilante para un área cercana a las tres hectáreas.

Además, la Liga señaló que ha buscado apoyo de entidades como la Cruz Roja para recibir capacitación sobre protocolos de evacuación y atención ante posibles emergencias.

“Hemos pedido a la Cruz Roja, hemos pedido a varias entidades que nos colaboren para que nos instruyan en caso de accidente cómo se debe actuar”, concluyó.