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17 sep 2026 Actualizado 15:44

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Cúcuta

Auxiliar de policía fue detenida presuntamente ingresando estupefacientes a un Cai

200 papeletas de droga tendría en su poder

Auxiliar de policía capturada en Caí Kennedy / Foto Archivo

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El pretexto para ingresar al baño del Cai Kennedy en la Ciudadela Juan Atalaya le salió muy mal a una auxiliar de policía que no tenia una necesidad fisiológica sino el propósito para ingresar presuntamente droga.

Una reacción de sus propios compañeros, la dejó al descubierto cuando pretendía ingresar al parecer 200 papeletas de estupefacientes.

La inspección al morral que portaba evidenció a la auxiliar de policía Bleidy Cruz quien deberá responder por esta grave situación ante la institución y ante la justicia.

El hecho que causó el rechazo institucional motivó a la separación de su cargo y además a adelantar el proceso de judicialización por parte e las autoridades competentes, por el delito de tráfico de estupefacientes.

La Policía Nacional investiga cual sería el destino final de las drogas que pretendía entrar la mujer.

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