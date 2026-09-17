Cerca de mil usuarios en el AMC continúan sin luz luego de falla en la subestación San Mateo

Cerca de 1.000 usuarios en Villa del Rosario continúan sin energía. / Foto: Tomada de video de CENS.

Norte de Santander

Desde Centrales Eléctricas de Norte de Santander, grupo EPM, dieron a conocer que cerca de mil usuario de Villa del Rosario cumplen más de 12 horas sin el servicio de luz, después de la contingencia presentada en la subestación San Mateo de la ciudad de Cúcuta.

De acuerdo con José Miguel González, gerente de CENS, aún se presentan afectaciones de uno de los circuitos asociados a la subestación El Samán, ubicada en el municipio histórico, lo que ha impedido el restablecimiento del servicio para estos mil usuarios.

“Estamos trabajando para poder establecer un enlace y poder abastecer en el servicio de energía”, dijo González.

¿Qué equipos resultaron afectados?

A través de un video, el gerente de la compañía explicó qué fue lo que sucedió la noche anterior en Cúcuta y que dejó por más de tres horas sin el servicio de luz a más de 135.000 usuarios del Área Metropolitana.

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“Después de hacer una valoración de las afectaciones, tuvimos un equipo de transformación impactado, básicamente una transformación que se da de 115.000 voltios a 34.500, un equipo de 63 megavatios. También tuvimos una afectación en la bahía del sistema de distribución local”.

Por lo anterior, los equipos técnicos continúan adelantando las labores correspondientes para garantizar que no se vuelva a presentar un evento como el ocurrido la noche anterior en zona de frontera.

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“Hoy el equipo técnico, sigue dándole continuidad al trabajo que venimos haciendo. Estuvimos trabajando toda la noche haciendo la remoción de los equipos afectados. El trabajo que vamos a realizar en el transcurso del día y esperamos también en parte de la noche y de mañana, es poder cambiar el equipo de transformación, el transformador de potencia”.

González explicó además que “también se debe hacer una recuperación de los cables de potencia y poder restablecer también y poner en operación esta bahía que es muy importante para toda la ciudad”.

De momento, desde CENS grupo EPM continúan enviando un mensaje a los habitantes del Área Metropolitana de Cúcuta, para que se haga un uso racional del servicio de energía durante los próximos días y de esta manera evitar una sobre carga de los equipos.