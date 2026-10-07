Cuándo empieza a regir el Rui en Colombia: Gobierno anunció que se aplazará nuevamente ¿Por qué?. Fotos: Getty Images / Sisbén / RUI

El Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales en Colombia (Sisbén), tendrá un cambio importante ya que pasará a funcionar como el nuevo Registro Universal de Ingresos (RUI).

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El RUI se convertirá en la única herramienta de focalización de los subsidios, programas, proyectos y políticas de la oferta social del país

La información se alimenta del Registro Social de Hogares y cruza la información con más de 50 entidades, incluyendo la DIAN, fondos de pensiones, PILA y nómina electrónica.

El objetivo del Registro Universal de Ingresos es fortalecer la identificación de la población beneficiaria mediante información proveniente de registros administrativos, dejando en un segundo plano los mecanismos basados exclusivamente en datos autodeclarados, como las encuestas.

¿Cuándo entrará en vigencia el RUI?

La implementación del Registro Universal de Ingresos (RUI) ha tenido varios retrasos, inicialmente la primera fecha que se había estipulado era para el 1 de agosto de 2026, luego de eso el Departamento Nacional de Planeación (DNP) planteó extender el plazo hasta el 31 de julio de 2027. Ahora, la nueva plataforma tendrá una nueva fecha para el 31 de diciembre de 2027.

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¿Por qué los retrasos?

Principalmente los retrasos se han dado en materia tecnológica, el problema está en los algoritmos y modelos matemáticos utilizados para clasificar a los hogares. El DNP plantea que estos deben ser calibrados, optimizados y validados antes de que el RUI pueda convertirse en el principal instrumento de focalización.

Además, en apenas un mes se recibieron más de 120.000 peticiones relacionadas con el RUI, casi diez veces el total registrado durante todo 2025.

El desarrollo del nuevo sistema también estuvo afectado por las consecuencias del terremoto del pasado 10 de agosto, según la memoria justificativa del proyecto. El DNP señaló que las afectaciones en más de 476 municipios redujeron la capacidad técnica necesaria para completar la transición hacia el RUI.

¿Cómo consultar los datos del RUI y si está inscrito?

Aunque no se ha dado la confirmación oficial por parte del Departamento Nacional de Planeación (DNP), la entidad prepara su plataforma de Ventanilla Social para que las personas puedan verificar su información.

Una vez la plataforma se encuentre activa, funcionaría entonces en el siguiente enlace: https://ventanillasocialcap.dnp.gov.co/Home/mantenimiento.dnp.gov.co

¿Qué pasará con el Sisbén IV mientras entra en funcionamiento el RUI?

Durante el periodo de transición, el Sisbén IV continuará siendo el principal criterio utilizado por las entidades para focalizar subsidios y programas sociales.

El RUI busca asumir funciones relacionadas con la clasificación socioeconómica y la focalización de la oferta social, pero su implementación completa dependerá de que se superen las dificultades identificadas.

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