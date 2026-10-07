UNGRD termina propuesta de plan de recuperación tras sismo del 10 de agosto

Bajo Calima, Zona rural de Buenaventura luego del terremoto del 10 de agosto del 2026 / Fotos: suministradas por la comunidad

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) terminó la versión preliminar del Plan de Acción Específico para la Recuperación (PAE) de los territorios afectados por el sismo del pasado 10 de agosto.

Para la elaboración de la propuesta fueron analizados 950.000 datos, 94 informes situacionales y se realizaron más de 100 reuniones técnicas con entidades del Gobierno Nacional, autoridades territoriales y expertos nacionales e internacionales.

El plan establece acciones para la recuperación integral de las zonas afectadas, principalmente en materia de vivienda, infraestructura, reconstrucción del tejido social y reactivación económica y social.

La UNGRD explicó que el proceso permitió identificar las comunidades más afectadas y sus principales necesidades, así como los daños, pérdidas e impactos derivados de la emergencia.

La propuesta fue construida con la participación de diferentes sectores del Gobierno, entre ellos agricultura, vivienda, minas y energía, transporte y ambiente, además del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el DANE.

Ahora, la versión preliminar será revisada por el comité correspondiente y posteriormente presentada el próximo miércoles 14 de octubre ante el Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, que deberá definir su aprobación.

Una vez aprobado, el plan será ejecutado de manera articulada entre el Gobierno Nacional y las entidades territoriales. Las acciones priorizadas harán parte del eje de reconstrucción, transformación y resiliencia del Plan Nacional de Desarrollo 2026–2030.