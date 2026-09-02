CRC advierte desequilibrios en telecomunicaciones y pone la lupa sobre grandes operadores

Estas son las nuevas reglas para poder cancelar el plan del celular o del internet de la casa. Foto de referencia: Getty Images / Xavier Lorenzo

ACTUALIDAD

La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) advirtió sobre posibles desequilibrios en la competencia del mercado de las telecomunicaciones en Colombia sobretodo después de los cambios estructurales que ha experimentado el sector, entre ellos la integración de Tigo y Movistar en el último año.

La entidad considera que la concentración del mercado hace necesario un monitoreo permanente, por esa razón, la CRC presentó el Observatorio de Rivalidad Competitiva, una herramienta que utilizará información del sector para identificar señales de alerta.

La preocupación por la concentración

De acuerdo con el documento de creación del Observatorio, uno de los principales factores que motivaron la iniciativa es la transformación de la estructura del mercado después de la integración entre Tigo y Movistar.

La CRC señala que actualmente existe una mayor simetría entre Comcel (Claro) y el nuevo Tigo integrado, mientras que los operadores de menor escala como WOM mantienen una posición considerablemente más débil.

Según el análisis de la Comisión, esta situación podría generar condiciones para una eventual coordinación entre los principales actores.

Riesgo de una competencia entre dos grandes operadores

Uno de los escenarios que más preocupa a la CRC es que la integración Tigo-Movistar termine configurando un mercado en el que dos grandes operadores (Tigo y Claro) tengan incentivos para coordinar sus comportamientos, mientras los competidores más pequeños no tengan suficiente capacidad para ejercer presión competitiva.

De hecho, el impacto potencial recaería directamente sobre los usuarios púes de acuerdo con las simulaciones citadas en el documento, una eventual coordinación podría generar una contracción de hasta 41,5 % en el excedente del consumidor.

Claro mantiene una posición dominante en varios indicadores

En el documento conocido por Caracol Radio la CRC señala que este operador concentra el 53 % de los accesos y el 59 % de los valores facturados en el mercado de servicios móviles.

También registra el mayor despliegue de infraestructura 4G, con 10.433 sitios, equivalentes al 42,1 % del total, y una cobertura geográfica municipal promedio del 96 %.

Con estos indicadores, la entidad regulatoria advierte que Comcel registra márgenes sobre costos marginales cercanos al 19 % en la modalidad pospago, por encima del resto de competidores.



