Cinco medallas para el Ángel cucuteño

Norte de Santander

El suelo argentino nuevamente le permitió a los gimnastas nortesantandereanos demostrar de qué están hechos para triunfar en las grandes competencias de esta disciplina.

La participación de Ángel Barajas Vivas volvió a dejar el nombre de Colombia y de nuestra región en alto en los juegos Suramericanos de Santa Fe, Argentina donde se alzó con cinco medallas.

El deportista logró tres medallas de oro de las pruebas de barras paralelas, barra fija y arzones. Se colgó además dos de plata en anillas y en la prueba de equipos.

El trabajo del joven gimnasta es un esfuerzo a su disciplina constante, a su dedicación y a seguir escalando en los escenarios internacionales, que se han convertido en los mejores escenarios para brillar.

Su próximo reto será el Mundial de Mayores que se disputará en Rotterdam en el mes de octubre y donde ya esta lista la delegación con cinco deportistas que por este deporte nos representará.