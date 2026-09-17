Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

17 sep 2026 Actualizado 12:47

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Cúcuta

Cinco medallas para el Ángel cucuteño

La gimnasia nortesantandereana volvió a brillar en Argentina

(Photo by GABRIEL BOUYS/AFP via Getty Images)

(Photo by GABRIEL BOUYS/AFP via Getty Images) / GABRIEL BOUYS

(Photo by GABRIEL BOUYS/AFP via Getty Images)
Cúcuta
Añadir Caracol Radio en Google

Norte de Santander

El suelo argentino nuevamente le permitió a los gimnastas nortesantandereanos demostrar de qué están hechos para triunfar en las grandes competencias de esta disciplina.

La participación de Ángel Barajas Vivas volvió a dejar el nombre de Colombia y de nuestra región en alto en los juegos Suramericanos de Santa Fe, Argentina donde se alzó con cinco medallas.

El deportista logró tres medallas de oro de las pruebas de barras paralelas, barra fija y arzones. Se colgó además dos de plata en anillas y en la prueba de equipos.

El trabajo del joven gimnasta es un esfuerzo a su disciplina constante, a su dedicación y a seguir escalando en los escenarios internacionales, que se han convertido en los mejores escenarios para brillar.

Su próximo reto será el Mundial de Mayores que se disputará en Rotterdam en el mes de octubre y donde ya esta lista la delegación con cinco deportistas que por este deporte nos representará.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado