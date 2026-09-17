A prisión señalado de participar en hurto a usuario bancario en Cúcuta

Cúcuta.

Un hombre señalado de participar en el hurto a un usuario de una entidad bancaria en Cúcuta fue enviado a prisión, luego de que un juez le impusiera medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

Se trata de Jefferson Andrés Álvarez Peñaranda, quien fue capturado el pasado 11 de septiembre en el centro de la ciudad, mediante una orden judicial cumplida por uniformados de la Policía y el Ejército.

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron el 26 de julio de 2025, cuando la víctima retiró dinero de una entidad bancaria y posteriormente fue abordada por varias personas que se movilizaban en motocicletas.

Los señalados implicados, al parecer, le hurtaron sus pertenencias.

Un fiscal de la Seccional Norte de Santander le imputó a Álvarez Peñaranda el delito de hurto calificado con circunstancia de agravación.

El procesado no aceptó los cargos.

Tras la audiencia, el juez determinó imponerle medida de aseguramiento en establecimiento carcelario mientras avanza el proceso judicial.