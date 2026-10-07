Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

07 oct 2026 Actualizado 16:29

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Popayán

Dos policías heridos tras ataque con explosivo en Popayán, Cauca

La zona fue acordonada para que los lesionados recibieran primeros auxilios y fueran evacuados a un centro asistencial de Popayán.

Dos policías heridos tras ataque con explosivo en Popayán. Foto: suministrada.

Dos policías heridos tras ataque con explosivo en Popayán. Foto: suministrada.

Dos policías heridos tras ataque con explosivo en Popayán. Foto: suministrada.
Popayán
Añadir Caracol Radio en Google

Un ataque con un explosivo contra la Policía Nacional dejó dos uniformados heridos en Popayán.

El hecho se registró en la carrera tercera, cerca de la Cárcel de Mujeres, en inmediaciones del barrio Alfonso, cuando una patrulla motorizada se movilizaba por el sector y sujetos lanzaron el explosivo contra los uniformados.

Hasta el lugar se desplazaron organismos de socorro y unidades de la Policía para acordonar el área, prestar los primeros auxilios a los heridos y trasladarlos a un centro médico.

La Policía desplegó un operativo en el sector para verificar el perímetro, descartar la presencia de otros elementos explosivos y dar con el paradero de los responsables.

Escuche Caracol Radio EN VIVO:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Directo

Escucha el audio

00:00:00
Richar Vidal

Richar Vidal

Comunicador social y periodista egresado de la Universidad del Cauca. Desde 2014 ha desarrollado experiencia...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado