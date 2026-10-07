Dos policías heridos tras ataque con explosivo en Popayán, Cauca

Un ataque con un explosivo contra la Policía Nacional dejó dos uniformados heridos en Popayán.

El hecho se registró en la carrera tercera, cerca de la Cárcel de Mujeres, en inmediaciones del barrio Alfonso, cuando una patrulla motorizada se movilizaba por el sector y sujetos lanzaron el explosivo contra los uniformados.

Hasta el lugar se desplazaron organismos de socorro y unidades de la Policía para acordonar el área, prestar los primeros auxilios a los heridos y trasladarlos a un centro médico.

La Policía desplegó un operativo en el sector para verificar el perímetro, descartar la presencia de otros elementos explosivos y dar con el paradero de los responsables.

Escuche Caracol Radio EN VIVO: