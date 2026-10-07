La Policía Nacional rechazó el ataque con explosivos que dejó dos uniformados heridos en Popayán. Cortesía

La Policía Nacional rechazó el ataque con explosivos contra una patrulla motorizada en Popayán. El hecho dejó dos patrulleros heridos y puso en riesgo a la comunidad, porque tuvo lugar en zona urbana de la ciudad.

El ataque ocurrió en la calle 18 con carrera 3, en el barrio Santa Mónica. Al parecer, el explosivo fue ubicado a un costado de la vía y activado al paso de los uniformados.

Para la institución policial, “este tipo de acciones terroristas atentan contra la integridad de los miembros de la Fuerza Pública y ponen en grave riesgo a la comunidad en general”.

Los dos uniformados fueron trasladados a centros asistenciales de Popayán. El secretario de Gobierno local, Reinel Polanía, confirmó que se encuentran fuera de peligro.

Además, el funcionario informó que “la administración municipal dispuso de una recompensa de hasta 20 millones de pesos por información que permita ubicar y capturar a los responsables”.

Las investigaciones para esclarecer los móviles del ataque e identificar a los responsables están a cargo de la Policía y el CTI de la Fiscalía, quienes se apoyan con la revisión de las cámaras de seguridad del sector.

Los datos pueden ser entregados, con absoluta reserva, a través de la línea 123.