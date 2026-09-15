Procuraduría investiga al alcalde de Alpujarra, Tolima, por presunta agresión a un ciudadano

Tolima

La Procuraduría General de la Nación anunció una investigación disciplinaria contra el alcalde de Alpujarra, David Ramiro Tovar Guerrero, por una presunta agresión a un ciudadano y el aparente uso de un vehículo asignado a su despacho en actividades ajenas a las funciones oficiales.

La Procuraduría Provincial de Instrucción de Garzón, Huila, investiga las presuntas lesiones en el rostro que le habría causado a un ciudadano en medio de una discusión.

“También es materia de la investigación el hecho de que días antes del supuesto altercado, el alcalde habría dispuesto de un vehículo de la alcaldía para que recogiera a esa persona en el aeropuerto de Neiva y lo trasladara hasta un hotel en el desierto de la Tatacoa”, indicó el Ministerio Público.

Es decir, presuntamente el alcalde usó el vehículo oficial para transportar al ciudadano desde Neiva hasta el desierto de la Tatacoa y luego, en medio de una discusión, también lo habría agredido, incurriendo así en dos posibles faltas disciplinarias y hasta judiciales.

“Con la apertura de la investigación, el órgano de control busca establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar que permitan determinar si habría ocurrido la presunta agresión física, así como determinar si la utilización del automotor oficial se ajustó a los principios que rigen la función administrativa y a los deberes propios del ejercicio de la función pública”, señaló la Procuraduría.

La investigación de la Procuraduría toma por sorpresa a la política en el Tolima, pues hasta ahora se desconocía la denuncia por agresión y posible peculado por uso contra el alcalde de Alpujarra.