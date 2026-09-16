¿Compró en la web de Epa Colombia? La SIC encontró fallas y la multó

La Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, sancionó en primera instancia a Productos EPA Colombia S.A.S. con una multa de $140.476.000, equivalente a 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

La decisión está relacionada con varias irregularidades encontradas en las ventas que la empresa realiza a través de su página web y que, según la autoridad, afectaron derechos de los consumidores.

Uno de los casos revisados por la SIC estuvo relacionado con la información entregada a los compradores sobre productos como el Acondicionador Kolors (Post Cuidado) Keratina, verde, de 300 mililitros.

La autoridad identificó tres incumplimientos principales frente a las normas establecidas en el Estatuto del Consumidor, Ley 1480 de 2011.

El primero tiene que ver con la garantía de los productos. Según la SIC, la empresa señalaba en su página web que no se hacía responsable por reembolsos de productos comprados a través de distribuidores o terceros.

Sin embargo, la legislación establece que fabricantes y productores tienen responsabilidades frente al consumidor, incluso cuando la compra se realiza por determinados canales de distribución.

La segunda irregularidad estuvo relacionada con la información que reciben los clientes antes de comprar por internet. La SIC encontró que en la tienda virtual no se entregaban de manera suficiente algunos datos sobre los productos y tampoco se explicaba claramente el derecho de retracto.

Este derecho permite que, en determinadas compras realizadas a distancia, como las hechas por internet, el consumidor pueda arrepentirse de la adquisición dentro del plazo establecido por la ley y solicitar la devolución del dinero, siempre que se cumplan las condiciones correspondientes.

Además, la autoridad señaló que la página no tenía un enlace visible hacia el sitio web de la SIC, como exige la normativa para determinados comercios electrónicos.

El tercer punto está relacionado con la reversión del pago, un mecanismo diferente al retracto que protege al consumidor cuando paga electrónicamente y se presentan situaciones como fraude, una transacción que no fue solicitada o problemas con la entrega del producto.

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De acuerdo con la SIC, la empresa no informaba adecuadamente a sus clientes sobre esta posibilidad.

Estas obligaciones hacen parte de las reglas que deben cumplir los comercios electrónicos en Colombia. La idea es que antes de pagar, los compradores conozcan qué están adquiriendo, cuáles son las condiciones de la compra y qué pueden hacer si se presenta algún problema.

La decisión contra Productos EPA Colombia todavía no es definitiva. Al tratarse de una sanción en primera instancia, la empresa puede presentar los recursos de reposición y apelación establecidos dentro del proceso administrativo.