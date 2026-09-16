FAC reveló detalles de búsqueda de avioneta accidentada en Chocó: encontraron restos de la aeronave

Este 15 de septiembre, la Fuerza Aérea Colombiana informó que “localizó en inmediaciones al Parque Nacional Natural Tatamá, indicios correspondientes a la aeronave” que se accidentó en Chocó el pasado domingo. Al respecto, en los micrófonos de 6AM W, habló este miércoles el general Luis Miguel Díaz Ríos, comandante del Comando Aéreo de Combate No 5 de la Fuerza Aérea, el cual está cargo de las labores de búsqueda, y reveló que, en efecto, sí se encontraron los restos.

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“Ya tenemos, en este momento en el punto, un helicóptero que va a relocalizar a los rescatistas que ingresaron el día de ayer. El día de ayer ingresamos a un punto en donde hay unos restos de la aeronave y no encontramos a los ocupantes ”, reveló en su primera intervención.

Y agregó: “Irá otro equipo en la aeronave que se va a ingresar a otro lugar en donde hay restos. Todos los que se ingresaron ayer no fue posible que se desplazaran por las condiciones del terreno, la pendiente está muy alta y el terreno está muy irregular y por eso no se pudieron mover, ellos pasaron la noche en el área del accidente, pero les tocó pernoctar en el mismo lugar donde los dejamos porque no fue posible el movimiento de ellos. Esa es la última actualización”, aseveró.

Las maniobras para acercarse al lugar del accidente

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El general Díaz comentó que el lugar del accidente “es una parte de la cordillera occidental del país, donde el ángulo de la pendiente es muy alto. Viendo las imágenes, está cercano o superior, inclusive, a los 60 grados. La vegetación es virgen, los árboles son altos, ahí todavía hay presencia de árboles o bosque andino, entonces por eso se hace difícil el desplazamiento y cuando están en el terreno, pues es irregular. Es difícil, así como lo mencionan los pobladores, acceder por tierra, no es fácil de llegar a ese lugar. Por eso fue necesario que el helicóptero hiciera la maniobra de inserción con el cable de la grúa de rescate, no fue posible que el helicóptero aterrizara o tuviera ángulo para colocar una rueda se bajaran por una sola puerta”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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