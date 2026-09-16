Naciones Unidas pidió una visión “global y coordinada” ante amenaza de inteligencia artificial

Este miércoles el secretario general de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, pidió a los gobiernos que asuman responsabilidades y que impulsen una visión “global y coordinada” para hacer frente a la amenaza de una inteligencia artificial (IA) “desbocada”.

“No podemos permitirnos ignorar las preocupaciones que se han planteado, especialmente por quienes están en primera línea del desarrollo de la IA”, dijo Guterres en una rueda de prensa en la sede de la ONU en relación a las advertencias de los principales líderes del sector sobre el avance de la tecnología.

Más información: Estados Unidos mantiene descertificación de Colombia en la lucha antidrogas, pero conserva la ayuda

Cabe recalcar que hace unos días el consejero delegado de Anthropic, Dario Amodei, reclamó una mayor regulación de la IA para contener los riesgos de un avance sin límites y evitar perder el control de sistemas cada vez más potentes, propuesta que recibió el respaldo del director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, y del magnate Elon Musk.

Todo esto luego de la polémica renuncia de Jacob Coxon, científico de Anthropic, quien advirtió en redes sociales que la carrera irresponsable por alcanzar una superinteligencia artificial podría extinguir a la humanidad antes de 2030.

Escuche EN VIVO Caracol Radio