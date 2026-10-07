Minjusticia prepara renovación de la Comisión de Política Criminal tras salida de ocho integrantes

El ministro de Justicia y del Derecho, Iván Cancino, se reunió con la ministra de las TIC, Alexandra Falla, y representantes de empresas como Claro, WOM y otros operadores móviles. Foto: MinJusticia.

Justicia

La Comisión Asesora para la Política Criminal tendrá una nueva conformación, luego de que el Ministerio de Justicia oficializara la salida de ocho de sus integrantes, en momentos en que el Gobierno prepara nuevas iniciativas en materia de seguridad, justicia y lucha contra las organizaciones criminales.

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La decisión quedó consignada en la Resolución 1905, mediante la cual el ministro de Justicia, Iván Cancino, aceptó las renuncias de Francisco Bernate Ochoa, Mauricio Cristancho Ariza, Yessika Hoyos Morales, Martha Cecilia Abella de Fierro, Rocío del Pilar Peña Huertas, Aura María Cárdenas, María Camila Moreno y Julio César Ortiz.

Estos académicos hacían parte del organismo encargado de realizar análisis y formular recomendaciones técnicas al Estado en asuntos relacionados con política criminal.

La resolución también dejó sin efecto los nombramientos de Sebastián Machado Ramírez y Alejandro David Aponte Cardona, quienes habían sido designados para integrar la Comisión, pero finalmente no llegaron a ejercer como miembros del organismo.

El movimiento en la Comisión se venía gestando desde septiembre, cuando el Ministerio de Justicia solicitó la salida protocolaria de los integrantes que habían sido designados durante la administración anterior, encabezada por el expresidente Gustavo Petro.

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La renovación del organismo se produce mientras el Gobierno de Abelardo de La Espriella avanza en una agenda que contempla proyectos como la Ley de Sometimiento y el Estatuto Antiterrorista.

Dentro de las propuestas anunciadas se plantea una Ley de Sometimiento que tendrá como eje a las víctimas y que, según lo expuesto en el texto base, no dará espacio a negociaciones. También está el Estatuto Antiterrorista, que contempla asuntos relacionados con grupos criminales, operaciones aéreas, aumento de penas y fortalecimiento de las acciones contra las finanzas de estas organizaciones.

En este escenario, la Comisión tendrá como una de sus funciones analizar las iniciativas que presente el Gobierno en materia de política criminal y emitir conceptos desde una perspectiva académica y técnica que sirvan como insumo para las decisiones del Estado.

Con la salida ya formalizada, el siguiente paso será la nueva integración del organismo. La Comisión está diseñada para contar con diez académicos con experiencia en áreas como derecho penal, criminología, derecho constitucional, economía y ciencias sociales.