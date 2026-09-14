La Fuerza Aérea Colombiana informó que localizó indicios que corresponderían a la aeronave Cessna T-206, matrícula HK-4985, con la que se había perdido comunicación en Risaralda. La búsqueda se concentra en inmediaciones del Parque Nacional Natural Tatamá.

Tras conocerse la pérdida de contacto con la aeronave, fue activado el Centro Nacional de Recuperación de Personal y se desplegaron aeronaves Bell-212, UH-60 Black Hawk y C-90, estas últimas con equipos especializados de geolocalización, sobre la vereda Oscordó, jurisdicción de Pueblo Rico.

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Hacia las 7:30 de la mañana, una aeronave UH-60 Black Hawk ubicó desde el aire indicios relacionados con la Cessna desaparecida. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado el estado de sus ocupantes ni las condiciones en las que fue encontrada la aeronave.

Las misiones de búsqueda y verificación continúan de manera coordinada entre la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la Aeronáutica Civil, organismos de socorro y autoridades de la zona.

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Fuerza Aérea localizó indicios de aeronave desaparecida cerca del Parque Natural Tatamá. Foto: Fuerza Aérea Colombiana Ampliar Fuerza Aérea localizó indicios de aeronave desaparecida cerca del Parque Natural Tatamá. Foto: Fuerza Aérea Colombiana Cerrar

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