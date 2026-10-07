Renunció el secretario de Integración Social de Bogotá, Roberto Angulo. De acuerdo con fuentes, el compromiso con el alcalde Carlos Fernando Galán era permanecer en la administración por un periodo de de dos años, el cual ya llegó a su limite.

Angulo, lideró la lucha frontal contra el hambre, así como de modernización de la Política Pública para avanzar hacia una Bogotá con igualdad de oportunidades, donde la inclusión fue el pilar.

Angulo, que fue posesionado por el alcalde Galán en enero de 2024 y tiene más de 20 años de experiencia en diseño y ejecución de política pública y consultoría en temas de política social, reducción de la pobreza, desigualdad y movilidad social.

Trayectoria

Angulo trabajó en el Departamento Nacional de Planeación, donde ocupó distintas responsabilidades, desde investigador de la Misión Social hasta subdirector de Promoción Social y Calidad de Vida, culminando su participación al frente de la Coordinación Nacional del Sisbén.

Así mismo, fue coautor del Índice de Pobreza Multidimensional y como secretario técnico de la Misión de Equidad y Movilidad Social. Su experiencia se extiende al Departamento de Prosperidad Social, donde se desempeñó como director de Transferencias Monetarias y lideró programas sociales como Familias en Acción y Jóvenes en Acción, además de ocupar la posición de secretario técnico de la Mesa de Alto Gobierno para la Reducción de la Pobreza.