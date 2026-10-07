Obra del puente bicipeatonal de Avenida Boyacá- Canal Salitre tiene un avance del 78%

Varias han sido las críticas a las obras del puente peatonal de la Avenida Boyacá sobre el Canal Salitre, de acuerdo con el IDU el proyecto no se limita a la fabricación de una estructura metálica en una planta. “Se han ejecutado numerosas actividades que no siempre son visibles desde la calle, pero son fundamentales para construir y soportar el nuevo puente”.

La estructura metálica nueva se fabrica en una planta especializada y de manera simultánea, en la Avenida Boyacá, se adelantan las obras para recibirla, soportarla y ponerla en funcionamiento. Actualmente, la fabricación de la estructura metálica alcanza un 93 % de avance, mientras que en el sitio de la obra ya se ha construido la cimentación y el traslado de redes de servicios públicos que interferían con la ubicación del nuevo puente.

¿Por qué la estructura metálica se fabrica en una planta?

De acuerdo con el IDU, la estructura debe fabricarse en un lugar donde existan las condiciones, equipos y controles necesarios para trabajar el acero con la precisión milimétrica que requiere una obra de estas características.

Mientras la estructura metálica se fabrica, en el sitio continúan las obras civiles de cimentación, apoyos, rampas, escaleras, espacio público y demás actividades del proyecto.

La obra contempla además cerca de 8000 m2 de espacio público: 6000 m2 de zonas verdes y 2000 m2 de zonas duras.

¿Qué sigue?

Instalar la parte de la estructura visible y que además cruzará la Avenida Boyacá. La pasarela que se está terminando en la fábrica se instalará por tramos, en 21 secciones, mediante izajes con grúas telescópicas con capacidad de hasta 250 toneladas.

¿Por qué se construyó un nuevo puente?

Básicamente porque el anterior se quedó pequeño. El nuevo puente responde a las condiciones actuales de movilidad y seguridad del sector. El puente anterior, construido alrededor del año 2000, tenía 154 metros de longitud y 2,25 metros de ancho, además de rampas con pendientes de hasta el 12 %. Estas condiciones resultaban insuficientes frente a la demanda actual de peatones y ciclistas, y a las exigencias de sismorresistencia, seguridad y accesibilidad.

Actualmente, este punto registra una demanda aproximada de 57.000 ciclistas y 37.000 peatones diariamente, por lo que era necesario contar con una infraestructura con mayor capacidad, mejores condiciones de circulación y más segura.

¿Cómo será el nuevo puente?

● El nuevo puente tendrá cerca de 280m de longitud y casi 7m de ancho. Su diseño permitirá separar los flujos para ciclistas y peatones.

● También contará con rampas independientes para peatones y ciclistas, con pendientes menores al 8 %, para facilitar el desplazamiento de personas con movilidad reducida.