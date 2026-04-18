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18 abr 2026 Actualizado 21:26

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Santa Marta

Condenan a 50 años de prisión a hombre por feminicidio en Tasajera, Magdalena

El hombre atacó con arma blanca a la víctima en presencia de su hija menor de edad.

Condenan a 50 años de prisión a hombre por feminicidio en Tasajera, Magdalena/ Fiscalía

Condenan a 50 años de prisión a hombre por feminicidio en Tasajera, Magdalena/ Fiscalía

Condenan a 50 años de prisión a hombre por feminicidio en Tasajera, Magdalena/ Fiscalía

Magdalena

Los argumentos expuestos por la Fiscalía General de la Nación permitieron que un juez de conocimiento condenara a 50 años de prisión a un hombre que le causó la muerte a su compañera sentimental, el 13 de octubre de 2022 en una vivienda de la vereda Sabanas, en Tasajera, Magdalena.

De acuerdo con las pruebas presentadas por una fiscal de la Seccional Magdalena en juicio oral, este hombre atacó a la víctima con un arma cortopunzante en presencia de su hija menor de edad. Debido a la gravedad de la lesión la mujer falleció en el lugar.

La Fiscalía estableció que la mujer fue víctima de un ciclo de violencia física y psicológica por parte del hoy condenado. El día de los hechos el hombre intentó autolesionarse después de perpetrar el crimen.

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Por todo lo anterior, el hombre fue declarado responsable de los delitos de feminicidio y violencia intrafamiliar, las dos conductas agravadas. La pena se debe cumplir en establecimiento carcelario.

Gissell Campo

Gissell Campo

Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...

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