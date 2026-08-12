Lanzan alerta nacional por feminicidios en Cúcuta

Cúcuta.

Los recientes asesinatos de dos mujeres en Cúcuta encendieron nuevamente las alarmas de las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres.

La Corporación Mujer, Denuncia y Muévete anunció una alerta nacional por feminicidios y advirtió sobre las barreras que estarían enfrentando las víctimas para acceder a protección, justicia y atención integral.

Joselín Virginia Naín González y Ana Yamile Villamizar Téllez fueron asesinadas en hechos distintos ocurridos en los últimos días en la capital de Norte de Santander.

En ambos casos, las autoridades avanzan en las investigaciones y uno de los crímenes es analizado bajo la hipótesis de un posible feminicidio.

Para Alejandra Vera Laguado, directora de la Corporación Mujer, Denuncia y Muévete, estos hechos evidencian una problemática que va más allá de los dos casos y que requiere respuestas institucionales efectivas.

“Estamos pasando una tragedia. Las mujeres las asesinan todos los días y estamos frente a unas entidades totalmente negacionistas”, afirmó Vera durante una entrevista con Caracol Radio.

La defensora cuestionó especialmente las dificultades que, según aseguró, encuentran las mujeres cuando buscan activar las rutas de protección después de denunciar hechos de violencia.

Señaló que una de las principales barreras se presenta incluso en el sector salud, donde algunas víctimas acuden buscando atención por afectaciones a su salud mental, pero no se activaría de manera inmediata la ruta de protección y seguridad.

Según la organización, la magnitud del problema también se refleja en la cantidad de casos que acompaña.

Vera aseguró que la corporación atiende entre 4.000 y 4.500 casos de tentativa de feminicidioal año, con acompañamiento a las víctimas y activación de las rutas institucionales.

Pero uno de los aspectos que más preocupa a la organización está relacionado con el proceso posterior a las denuncias.

Vera cuestionó que, en algunos casos, las mujeres tengan que acercarse o buscar a sus propios agresores para entregarles citaciones emitidas dentro de los procesos judiciales.

“Las mujeres tienen que buscar a sus agresores y llevarles las citas para que ellos se presenten en las entidades, cuando se ha dicho que las mujeres no pueden estar cerca de los agresores”, señaló.

Para la directora de la corporación, este tipo de situaciones aumenta el riesgo para las víctimas y evidencia fallas en los mecanismos destinados a garantizar su seguridad.

La organización también cuestionó el funcionamiento de las comisarías de familia, que, según Vera, enfrentan sobrecarga de trabajo y dificultades de personal.

Aseguró además que han identificado casos en los que funcionarios encargados de atender a las víctimas no contarían con la preparación suficiente en materia de violencia de género.

La defensora extendió el llamado a las autoridades locales y nacionales para fortalecer las rutas de atención, garantizar personal capacitado y especializado y evitar que las mujeres que denuncian queden expuestas nuevamente a sus agresores.

La alerta también pone el foco en las consecuencias que los feminicidios dejan en los hijos e hijas de las víctimas.

La Corporación Mujer, Denuncia y Muévete anunció que trabaja en un proyecto de ley para que los niños y niñas que pierden a sus madres en estos hechos reciban protección y medidas de restablecimiento de derechos por parte del Estado.

“Acá estamos también frente a hijos e hijas que quedan totalmente huérfanos”, advirtió Vera.