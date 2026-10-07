Operativo en La Estanzuela: vendían droga bajo fachada de venta de accesorios para carros

Durante más de un año, investigadores y un agente encubierto siguieron los pasos de los integrantes de la banda delincuencial “Hera” dedicados a vender droga en la localidad de Los Mártires.

Para evadir los controles de las autoridades y ocultar el estupefaciente, utilizaban locales de venta de autopartes como fachada.

Entre las personas capturadas se encuentra alias ‘Marta’, cabecilla de la organización, quien ejercía el control de los expendedores y coordinaba la seguridad de los puntos de venta.

Por otra parte, alias ‘La Mona’, hermana de Marta, se desempeñaba como administradora y proveedora, encargándose de recaudar el dinero producto de la actividad ilícita.

Alias ‘Carolina’, ciudadana venezolana, utilizaba la fachada de vendedora de accesorios para vehículos para almacenar y expender los estupefacientes.

Asimismo, alias ‘Jessica’, ‘Helen’, ‘Flaca’, ‘Carolina’, ‘Orley’, ‘Alberto’, ‘Rakiti’,‘Narizón’, ‘Brayan’, ‘Yeimi’ y ‘Mary’, quienes se desempeñaban como vendedores de droga.

Durante estos operativos se incautaron más de 9.000 dosis de estupefacientes entre marihuana, bazuco y base de coca, lo que significó un impacto a las finanzas de la estructura criminal estimado en 1.200 millones de pesos.

Los capturados, quienes registran anotaciones judiciales por concierto para delinquir, hurto y tráfico de estupefacientes, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario para 10 de los procesados, mientras que a los demás se les concedió la detención domiciliaria.