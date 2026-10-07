Operativo en La Estanzuela: vendían droga bajo fachada de venta de accesorios para carros
Los delincuentes marcaban las dosis con el símbolo de Batman para identificarla en la zona.
Durante más de un año, investigadores y un agente encubierto siguieron los pasos de los integrantes de la banda delincuencial “Hera” dedicados a vender droga en la localidad de Los Mártires.
Para evadir los controles de las autoridades y ocultar el estupefaciente, utilizaban locales de venta de autopartes como fachada.
Entre las personas capturadas se encuentra alias ‘Marta’, cabecilla de la organización, quien ejercía el control de los expendedores y coordinaba la seguridad de los puntos de venta.
Por otra parte, alias ‘La Mona’, hermana de Marta, se desempeñaba como administradora y proveedora, encargándose de recaudar el dinero producto de la actividad ilícita.
Alias ‘Carolina’, ciudadana venezolana, utilizaba la fachada de vendedora de accesorios para vehículos para almacenar y expender los estupefacientes.
Asimismo, alias ‘Jessica’, ‘Helen’, ‘Flaca’, ‘Carolina’, ‘Orley’, ‘Alberto’, ‘Rakiti’,‘Narizón’, ‘Brayan’, ‘Yeimi’ y ‘Mary’, quienes se desempeñaban como vendedores de droga.
Durante estos operativos se incautaron más de 9.000 dosis de estupefacientes entre marihuana, bazuco y base de coca, lo que significó un impacto a las finanzas de la estructura criminal estimado en 1.200 millones de pesos.
Los capturados, quienes registran anotaciones judiciales por concierto para delinquir, hurto y tráfico de estupefacientes, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación.
Un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario para 10 de los procesados, mientras que a los demás se les concedió la detención domiciliaria.
Maria Alejandra Uribe
Periodista egresada de la Universidad del Rosario. Estudiante de la especialización de Comunicación...