21 mujeres han sido víctimas de feminicidio en el transcurso de este año en Nariño

Abogado de la familia de joven que murió por disparo de un policía en Chiscas, Boyacá pide que se investigue como feminicidio agravado

Pasto-Nariño

Un complejo panorama se registra en el departamento de Nariño en materia de violencia en contra de las mujeres.

Según cifras presentadas en la Asamblea de Nariño por representantes de distintos sectores, los datos entregados por la Defensoría del Pueblo, dan cuenta de 17 feminicidios reportados entre enero y julio de este año, y otros cuatro casos durante el mes agosto.

Las autoridades y organizaciones de mujeres convocaron a una movilización el próximo lunes 7 de septiembre, a las 4 de la tarde, en el atrio de la Gobernación de Nariño, en la cual se busca rechazar las violencias basadas en género entre estos recientes casos ocurridos en el municipio Taminango, donde una mujer murió y otra resultó gravemente herida tras ser atacadas con arma de fuego.

Desde la Secretaría de Género se recordó que las mujeres cuentan con servicios como la Dupla Violeta, con atención psicológica y jurídica las 24 horas, y la Casa Vida, espacio en el que en la actualidad se brinda protección a 18 mujeres y sus familias, que tienen un entorno de riesgo.

Menores de edad también agredidas en Nariño

Dentro de las acciones desarrolladas por las autoridades en contra de la violencia de Género se destaca el trabajo desarrollado por la Policía Nacional, el CTI y la Fiscalía General de la Nación, que posibilitaron la captura de un ciudadano por su presunta responsabilidad en la agresión con arma cortopunzante contra una adolescente de 14 años en el municipio de Chachagüi.

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El procedimiento se llevó a cabo en el sector centro de la ciudad de Pasto en donde se materializó la captura mediante orden judicial por el delito de tentativa de feminicidio.

Los hechos por los que deberá responder esta persona se remontan al 16 de junio de 2026, cuando la víctima, una menor de 14 años, fue agredida con un arma cortopunzante en zona urbana del municipio de Chachagüí, Nariño, hechos que pusieron en riesgo su vida e integridad física.