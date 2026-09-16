Dos mujeres fueron capturadas en El Dorado con más de 11 kilos de marihuana y cocaína ocultos

Colombia

Dos ciudadanas de nacionalidad venezolana fueron capturadas en flagrancia en el Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, luego de que agentes de la Policía encontraran más de 11 kilos de marihuana y cocaína ocultos bajo su ropa y adheridos a sus cuerpos.

El procedimiento fue realizado por uniformados de la estación de Policía del aeropuerto, quienes identificaron a las mujeres mientras, según el reporte oficial, se encontraban en actitud sospechosa.

Encontraron 17 paquetes ocultos

Las dos mujeres fueron trasladadas a una zona segura para realizar el procedimiento de registro e identificación. Durante la inspección, los agentes encontraron 17 paquetes rectangulares envueltos en vinipel.

De acuerdo con la verificación realizada por las autoridades, los paquetes contenían un total de 11.380 gramos de marihuana y cocaína.

Según las investigaciones preliminares citadas por la Policía, el cargamento tenía como destino la ciudad de Cali.

Fueron dejadas a disposición de la Fiscalía

Las dos capturadas fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación, junto con la droga incautada, para adelantar el proceso de judicialización por el delito de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes.

La información corresponde al reporte entregado por las autoridades y será la Fiscalía y posteriormente la justicia las encargadas de determinar las responsabilidades individuales dentro del proceso.